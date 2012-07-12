عنان واقع بین است/ایران خود را ملزم به حمایت از محور مقاومت می داند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سلمان صفوی که در نشستی در خبرگزاری مهر شرکت کرده بود درباره شرایط فعلی سوریه گفت: این خط سناریوی غرب است. بخشی از بحران در سوریه ارتباط مستقیم با ایران دارد. جمهوری اسلامی در این بحران تسلیم نخواهد شد؛ ما برگهای برنده متعددی در منطقه داریم و از آنها استفاده خواهیم کرد. سوریه از مناطق مهم برای ماست. برای همین جمهوری اسلامی چاره ای جز حمایت از آن ندارد؛ زیرا که ما تنها راه مقابله با غرب را حفظ جریان مقاومت و حمایت از اسد می دانیم.

طرح کوفی عنان

صفوی در ادامه به طرح کوفی عنان برای پایان دادن به بحران در سوریه اشاره کرد و اظهار داشت : طرح کوفی عنان وقتی قابلیت اجرایی شدن دارد که اپوزیسیون بپذیرد در چارچوب حاکمیت فعلی فعالیت کند و اگر اپوزیسیون مشی براندازی را پیگیری کند، دیگر قابل گفتگو نیست.

این کارشناس مقیم لندن در ادامه به مشکل اپوزیسیون در سوریه اشاره می کند و می گوید: اگر اپوزیسیون مستقل و واقع‌بین بود گفتگو برای حل بحران معقول تر بود و باید با تشکیل دولت ائتلافی موافقت می کردند. اما چون وابسته به عربستان، قطر و آمریکا هستند از این کار خودداری کردند و چون آنها استقلال ندارند؛ با طرح کوفی عنان نیز مخالفت کردند. غرب به بازی در سوریه ادامه می دهد، زیرا که می داند به نفع آنهاست. بشار اسد چه شکست بخورد و چه تضعیف شود به نفع غرب خواهد بود.

رئیس مرکز بین المللی مطالعات صلح گفت: البته عنان بر آن است تا در روند حرکت دیپلماتیک خود به ایران چنین بقبولاند که اپوزیسیون منافع ایران را در سوریه حفظ خواهد کرد؛ اما بشار برای ایران متحدی آزموده شده، مستقل، و قانونی است و اینکه ایران این متحد را به حال خود رها کند، چنین نخواهد کرد.

"سید سلمان صفوی" افزود: عنان البته واقع بین هم هست؛ کسی که مجری طرح سازمان ملل متحد درباره سوریه است می داند که حل این بحران منهای ایران ممکن نیست.

صفوی در ادامه در پاسخ به این پرسش که ایران چه راه میانبری را خواهد پذیرفت؟ گفت : میان بری که ما می پذیریم این است که بین اپوزیسیون مستقل و حکومت توافقی به وجود آید، جنگ داخلی متوقف شود و اپوزیسیون وارد صحنه انتخابات شوند.

وی گفت: ایران، و سوریه به دیپلماسی و گفتگو برای صلح و امنیت در سوریه و خاورمیانه و تامین حقوق شهروندان این کشور اعتقاد دارند.

این کارشناس هدف اصلی بحران سوریه را ضربه زدن به منافع جمهوی اسلامی ذکر کرد و افزود: غرب و مخالفان بر آن هستند تا نقش محوری ایران را در خاورمیانه تضیف کنند؛ به همین دلیل اسد را که محوری ترین متحد تهران است هدف گرفته اند.

وی گفت: تضعیف موقعیت ایران و تاثیر گذاری در مذاکران هسته ای برای تسلیم کردن جمهوی اسلامی با استفاده از ضربه زدن به سوریه و حزب الله از اهداف اصلی غرب، اعراب مرتجع و اسرائیل است و نظام های سیاسی جدید در کشورهای عربی و ترکیه باید بدانند که اسلام گرایی نه به انفعال در برابر امپریالیسم؛ بلکه به مقاومت و پیوستن به این خط اطلاق می شود.