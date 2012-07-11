محمد رویانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تایید خبر فوق درمورد سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس در رقابتهای فصل آینده لیگ برتر گفت: در حال حاضر با توجه به اینکه زادمهر به خارج از ایران سفر کرده، برای آنکه امورجاری تیم مختل نشود، سعید شیرینی، معاون اجرایی باشگاه وظیفه سرپرست تیم را برعهده گرفته است.

وی در همین خصوص افزود: سرپرست تیم باید در امور هماهنگی ، اجرایی، رسیدگی به اموربازیکنان توانایی داشته و رابط خوبی بین باشگاه و بازیکنان باشد ضمن اینکه ارتباط خوبی نیز با کادر فنی تیم داشته باشد. البته نیازی نیست که سرپرست تیم حتما فنی بوده و بخواهد در امور فنی تیم دخالت کند.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تصریح کرد: تکلیف نهایی سرپرست تیم بزودی و پس از بازگشت زادمهر به ایران مشخص می شود، البته تغییرات دیگری نیز در باشگاه پرسپولیس بزودی صورت می گیرد.

وی در خصوص استعفای جمشید زارع و تعیین قائم مقام جدید باشگاه پرسپولیس نیز گفت: به دلیل پیگیری های مکرر زارع، با توجه به کسالتی که وی دارد ناچارشدم استعفای او را بپذیریم و درحال حاضر نیز قصد ندارم قائم مقامی را برای باشگاه منصوب کنم.