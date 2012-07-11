تحریم توسعه صنعت نفت ایران را متوقف نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد قلعه‌بانی امروز در همایش توسعه صنایع بالادستی نفت در تهران با بیان اینکه در شرایط فعلی ایران با در اختیار داشتن 155 میلیارد بشکه ذخایر نفت و 35 تریلیون مترمکعب ذخایر گاز یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر هیدروکربوری جهان است، گفت: از 100 سال گذشته تاکنون و با کشف طلای سیاه تاکنون 22 درصد از ذخایر نفت خام ایران از مخازن زیرزمینی برداشته شده است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت با تاکید بر اینکه روشهای متعارفی که در یکصد سال گذشته برای اکتشاف، توسعه و استخراج نفت در صنعت نفت کشور استفاده می شده در شرایط فعلی با پیشرفت تکنولوژی‌ها پاسخگوی نیازها نیست، تصریح کرد: بر این اساس ایجاد یک تحول اساسی برای توسعه بخش بالادستی صنعت نفت ضروری به نظر می رسد.

معاون وزیر نفت همچنین خواستار مشارکت بیشتر بخش خصوصی در طرح‌های توسعه صنعت نفت شد و افزود: در حال حاضر حجم سرمایه گذاری‌ها برای توسعه بخش بالادستی صنعت نفت و گاز ایران در مقایسه با سال‌های گذشته افزایش قابل توجه‌ای پیدا کرده است.

این مقام مسئول یکی از دلایل افزایش حجم سرمایه گذاری‌ها را افزایش عمر مخازن نفت کشور عنوان کرد و یادآور شد: بر این اساس یکی از اهداف صنعت نفت در برنامه پنجم توسعه اجرای طرح های تولید ثانویه در مخازن نفت کشور خواهد بود.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت در ادامه با یادآوری افزایش فشار تحریم ها و خروج شرکتهای خارجی از صنعت نفت، تاکید کرد: همچنین در شرایط فعلی بانکهای خارجی هم همکاری خود را با صنعت نفت به میزان قابل توجه ای کاهش داده اند.

وی با بیان اینکه با وجود شرایط تحریم اما توسعه صنعت نفت متوقف نشده است، اظهار داشت: بر این اساس در حال حاضر به طور همزمان توسعه 17 فاز پارس جنوبی توسط پیمانکاران و سازندگان ایرانی در حال انجام است.

قلعه بانی در پایان از تعیین تکلیف طرح توسعه تمامی میادین مشترک نفت و گاز ایران تا پایان سالجاری خبر داد و خاطرنشان کرد: هم اکنون 98 درصد اقدامات برای توسعه این میادن مشترک نفت و گاز انجام گرفته است.