به گزارش خبرنگار مهر، براساس آمارهای ثبت احوال از ابتدای سال جاری تا این لحظه 419 هزار و 750 نفر در کشور متولد شده اند که از این تعداد 214 هزار و 909 نفر پسر و 204 هزار و837 نفر دختر بوده اند.

همچنین از اول سال تا کنون327 هزار و403 ولادت در نقاط شهری و 92هزار و 345 ولادت در نقاط روستایی انجام شده است.

همچنین تعداد افرادی که تا ظهر امروز در کشور متولد شده اند یکهزار و 806 نفر در کل کشور بدنیا آمده اند .

آرماهای سازمان ثبت احوال نشان می دهد که تعداد فوت شدگان از ابتدای سال 1391 تا این لحظه 124هزار و 375 نفر بوده که 124 هزار و372 نفر مرد و58 هزار و 460 نفر نیز زن بوده اند که 79هزار و 598 نفر در مناطق شهری و 44هزار و 775 نفردر نقاط روستایی دار فانی را وداع گفته اند.

همچنین تعداد فوت شدگان 0 تا 14 ساله از ابتدای سال جاری تاکنون 7هزار و 340 نفر و فوت شدگان 15 تا 29 ساله ، 10 هزار نفر و فوت شدگان 30 تا 64 ساله ،33 هزار و 460 نفر و فوت شدگان 65 ساله و بیشتر نیز 73 هزار و 635 نفر بوده است.

براساس آمارهای سازمان ثبت احوال تا از صبح امروز تا این لحظه 540 نفر از دنیا رفته اند.

افزایش طبیعی جمعیت در سال 1391 تا این لحظه295 هزار و400 نفر و افزایش طبیعی جمعیت امروز نیز یک هزار و 290 نفر بوده است.

همچنین براساس آمارهای ارائه شده از سوی ثبت احوال از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت ماه 158 هزار و 633 مورد ازدواج در کشور به ثبت رسیده که 111هزار و 460 مورد در نقاط شهری و 47 هزار و 175 ازدواج نیز در مناطق روستایی انجام شده است.

تعداد طلاق های انجام شده طی دو ماه ابتدای سال نیز 22 هزار 630 مورد طلاق انجام شده که 19 هزار و 26 مورد طلاق در نقاط شهری و 3 هزار و605 واقعه طلاق نیز در نقاط روستایی رخ داده است.