برخورد با فروشندگان پوشاک نامناسب/ مشکلی با استفاده از کراوات نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر،سردار بهمن کارگر معاون اجتماعی نیروی انتظامی امروز ضمن حضور در برنامه زنده تلویزیونی “صبح بخیر ایران” به مناسبت روز عفاف و حجاب گفت: معاونت اجتماعی ، مسئولیت حوزه اجتماعی نیروی انتظامی را بر عهده دارد و این حوزه، بزرگترین، حوزه در پلیس است که از عمر آن حدود 12 سا ل می گذرد.

وی افزود: معاونت اجتماعی، پل ارتباطی مردم با پلیس است تا بتواند نظرات،پیشنهادات و آراء مردم را به پلیس منتقل کند و از سویی دیگر وظایف نیروی را برای مردم، خوب توصیف و تشریح کند.

در موضوع عفاف و حجاب نقش مردان بیشتر از زنان است

وی با اشاره به اینکه، راهکارهای عفاف و حجاب در سال 84 در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و 26 دستگاه مسئول شدند که در این راستا فعالیت کنند، افزود: از این 26 دستگاه، 24 دستگاه مسئولیت ایجابی دارند و 2 دستگاه که نیروی انتظامی و قوه قضائیه می باشد، مسئولیت سلبی دارند.

سردار کارگر با اشاره به وظایف سلبی ناجا گفت: بیشترین فعالیت نیروی انتظامی، فعالیت های اجتماعی و فرهنگی است و ناجا سالانه اعتبار مناسب در این خصوص از طریق ساخت فیلم، سریال و تهیه مستنداتی که از صدا و سیما نیز، پخش می شود، هزینه می کند.

وی گفت: تکلیف عفاف و حجاب روشن است چرا که براساس اسلام، خانم ها باید حجاب شرعی را رعایت کنند، تصریح کرد: البته اجرای طرح عفاف و حجاب هم برای خانم هاست و هم برای آقایان.

وی یادآور شد: در رابطه با مسئله عفاف و حجاب، نقش مردان بیشتر از خانم ها است چرا که حساسیت آقایان می تواند در وضعیت حجاب خانم ها تاثیر گذار باشد البته با سیاه نمایی ها مخالف هستیم زیرا وضعیت عفاف و حجاب در جامعه روز به روز بهتر شده و جوانان ما مخصوصاً خانم ها بسیار خوب هستند.

معاون اجتماعی ناجا، با اعلام اینکه، جوانان ایرانی بهترین جوانان دنیا هستند، تصریح کرد: حضور جوانان در هشت سال دفاع مقدس و نیز پیشرفت هایی که در ابعاد علمی، ورزشی و فرهنگی در جامعه شاهد آن هستیم، توسط جوانان صورت گرفته است؛ بنابراین برخی از صحنه ها که در جامعه مشاهده می شود، زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیست چرا که ما باید برای دیگران الگو باشیم.

سردار کارگر، خاطرنشان کرد: تصور نمی کنم هیچ سازمانی به اندازه نیروی انتظامی کار تحقیقاتی، پژوهشی ، نگرش سنجی و نظرسنجی درباره مسئله امنیت اجتماعی، امنیت اخلاقی و امنیت روانی انجام داده باشد و ما این کار را با کمک کارشناسان خود و خارج از نیروی انتظامی که از اساتید خوب کشور هستند، انجام می دهیم.

وی افزود: ما در نیروی انتظامی، کمیته راهبردی عفاف وحجاب داریم که 30 نفر از اساتید که در این خصوص صاحب نظر و دارای کرسی هستند در این کمیته شرکت کرده و نظرات خود را ارائه می دهند.



افراد باید لباسی بپوشند که حداقل های عفاف و حجاب را رعایت کنند

وی با اشاره به مصاحبه سردار رادان در باره کراوات گفت: متاسفانه برخی از رسانه ها تمام مطلب را منتقل نکردند، اینکه نیروی انتظامی بخواهد با کراوات برخورد کند، این موضوع نبوده است و همانطوریکه فرمانده نیروی انتظامی توضیح دادند ما به حیطه و حریم شخصی افراد و نوع لباس پوشیدن مردم کاری نداریم اما افراد باید لباسی بپوشند که حداقل های عفاف و حجاب را رعایت کنند .

این مقام انتظامی، همچنین تاکید کرد: نباید تنها روی بیمارستان زوم کنیم، چرا که جامعه علمی و پزشکی ما شریف هستند اما برخی جاها، کج سلیقگی می کنند که انشا اله غرضی در این رابطه وجود نداشته باشد.

وی ادامه داد: اما اینکه کارمندان مرد را مجبور کنند با کراوات به سرکار بیایند و رنگ کراوات آنها را نیز تعیین کرده و یا اینکه خانم ها را مجبور کنند که با مانتوهای چسبان و موهایشان بیرون باشد به محل کار بیایند و در غیر اینصورت آنها را از محل کار بیرون کرده و بکارگیری نکنند، قطعا با این مراکز برخورد می کنیم که نمونه بارز آن نمایشگاه غذا بود.

وی با اعلام اینکه شکایاتی نیز از سوی برخی از کارکنان اینگونه موسسات به نیروی انتظامی شده است، یادآور شد: متاسفانه موسساتی تاسیس شده که زنان و مردانی را با سایز و لباس خاصی می آورند و از مردان می خواهند که حتما کراوات بزنند و حجاب زنان نیز باید نامناسب باشد، هر موسسه و بیمارستانی باید یونیفرمی داشته باشد اما باید شایسه باشد و سردار رادان نیز اشاره به این مسئله داشتند.

95 درصد افراد بدپوشش به دستگاه قضایی معرفی نمی شوند

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص گشت های امنیت اخلاقی نیز گفت: کلیه نیروهایی که در گشت های امنیت اخلاقی مستقر هستند، آموزش دیده اند و مصادیق برخورد برای آنان نیز روشن است.

سردار کارگر با اشاره به اینکه، برخورد با زنان بدپوشش توسط پلیس زن انجام می شود، افزود: افرادی که به مراکز پلیس امنیت اخلاقی منتقل می شوند، در آنجا مشاوران و مددکاران ما با آنان صحبت می کنند و به دنبال آن هستند که تذکراتشان راهگشا باشد بنابراین بیش از 95 درصد از آنان به دستگاه قضایی معرفی نمی شوند.

معاون اجتماعی ناجا تاکید کرد: ما با هنجارشکن ها، عفاف ستیزان و افرادی که به صورت مانکنی در خیابان ها حاضر می شوند و پوشش هایی را در جامعه، تبلیغ می کنند برخورد می کنیم و حداقل ها را در نظر گرفتیم‎‏ٌ‏‎‏‏‏‏‏؛ِ البته حد حجاب در اسلام مشخص است.

خودرو حریم خصوصی نیست

وی در خصوص عدم رعایت پوشش در داخل خودروها نیز اظهار داشت: داخل خودروها‏، حریم خصوصی محسوب نمی شود زیرا خودرو وسیله ای است که در انظار عمومی حرکت می کند و داخل آن را همه می بینند، بنابراین افراد در داخل خودرو نیز باید رعایت اخلاقیات را بکنند.

سردار کارگر با اشاره به اینکه، 300 وظیفه راهکارهای عفاف و حجاب در مصوبه شورای انقلاب فرهنگی آمده است، خاطرنشان کرد: در این مصوبه، 21 وظیفه برعهده نیروی انتظامی گذاشته شده و مابقی وظایف، به دستگاه های دیگر برمی گردد بنابراین لازم است که دستگاه های دیگر نیز، در این موضوع وارد عمل شده و فرهنگ سازی کنند.



قانون ملاک عمل نیروی انتظامی است

معاون اجتماعی نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: مسلماً در کنار کارهای ایجابی باید اقدامات سلبی نیز انجام شود زیرا برخی هنجارشکن هستند و از طرفی، ملاک عمل نیروی انتظامی قانون است و ما سلیقه ای عمل نمی کنیم.

وی یادآور شد: ما از جامعه پاک برخوردار هستیم که وضعیت آن هر روز رو به رشد است و زنان نیز نقش مهمی در اعتلای علم و فرهنگ جامعه دارند و امام (ره) فرمودند صلاح و فساد جامعه در دست زن است و مرد از دامن زن به معراج می رسد، و تنها برخی از زنان ما هستند که نسبت به مسئله حجاب غافل اند تا مغرض.

وی از مسئولان سازمان صدا و سیما خواست تا از سایر دستگاه ها از جمله آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد نیز دعوت بعمل آورده تا برنامه های خود در موضوع عفاف و حجاب مطرح کنند و افزود: صدا و سیما سازمانی است که در موضوع امنیت اخلاقی، بیشترین کمک را کرده اما باز هم جای کار دارد و باید این سازمان نیز برنامه های مدون خود را اعلام کند.

سردار کارگر به تهاجم فرهنگی که به کشور شده اشاره کرد و اظهار داشت: حدود 25 سال است که رهبر معظم انقلاب اسلامی به این تهاجم اشاره فرمودند و این تهاجم فرهنگی مانند بمب شیمیایی نامحسوس است اما اثر خود را در جامعه می گذارد.

وی یادآور شد: دشمنان، 198 دستور را برای وضعیت اجتماعی و فرهنگی ما تنظیم کرده اند و هجومی که به کشور ما و کشورهای اسلامی می شود به منظور تغییر ذائقه اسلامی – ایرانی است و آنان امنیت ملی را نشانه گرفته اند چرا که اگر در جوانان ما نفوذ کرده و فساد را در کشور ما حاکم کنند، کشور را از توسعه و رشد، باز می دارند.



70 شبکه تلویزیون فارسی زبان، بنیاد خانواده را نشانه گرفته اند

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه، هم اکنون 70 شبکه تلویزیون فارسی زبان، تاسیس و میلیون ها دلار صرف شده است، تصریح کرد: آنان که دلسوز مردم ایران نیستند، بلکه با راه اندازی این شبکه ها، بنیاد خانواده را نشانه گرفته اند.

وی افزود: ورود ماهواره به هر خانه ای به سست شدن بنیاد خانواده می انجامد بنابراین یکی از وظایف نیروی انتظامی مقابله با این جنگ نرم است که البته برخورد با جنگ نرم نیازمند قدرت نرم است.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی به تشکیل فرماندهی مرزبانی در ناجا به منظور جلوگیری از ورود تجهیزات ماهواره ای و اقلام ضد فرهنگی به کشور اشاره کرد و گفت: براساس آمارها، حدود 50 درصد ورود این اقلام به کشور کاهش یافته است؛ علیرغم همه این اقدامات‏، پلیس اماکن با فروشندگان اقلام ضد فرهنگی نیز برخور می کند.

وی تصریح کرد: هم اکنون اصناف نیز با تولیدکنندگان پوشاک نامناسب نیز برخورد می کنند اما مهمتر آن است که مردم ما نباید تقاضا داشته باشند چرا که تقاضا مهمتر از تولید است.