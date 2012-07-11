انتقال 12 متهم ایرانی از ارمنستان به ایران

سید علی ساداتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دوازده تن از ایرانیان زندانی در کشور ارمنستان با هماهنگی اداره کل ارتباط با قوه قضائیه وزارت دادگستری، اداره کل امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه و سفارت کشورمان در ایروان برای گذراندن ادامه محکومیت به ایران منتقل شدند.

وی افزود: اجرای موافقتنامه انتقال محکومین توسط رئیس قوه قضائیه به وزارت دادگستری تفویض شده که از این پس روند انتقال محکومین تسریع خواهد یافت.

ساداتی گفت: این زندانیان از 10 ماه تا دو سال در ارمنستان زندانی بودند که بر اساس قوانین ارمنستان جزو دسته متهمان مواد مخدر بودند.