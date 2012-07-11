  1. جامعه
۲۱ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۳۶

انتقال 12 متهم ایرانی از ارمنستان به ایران

انتقال 12 متهم ایرانی از ارمنستان به ایران

معاون وزیر دادگستری اعلام کرد: تعدادی از محکومین به حبس ایرانی در کشور ارمنستان به ایران منتقل شدند.

سید علی ساداتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دوازده تن از ایرانیان زندانی در کشور ارمنستان با هماهنگی اداره کل ارتباط با قوه قضائیه وزارت دادگستری، اداره کل امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه و سفارت کشورمان در ایروان برای گذراندن ادامه محکومیت به ایران منتقل شدند.

وی افزود: اجرای موافقتنامه انتقال محکومین توسط رئیس قوه قضائیه به وزارت دادگستری تفویض شده که از این پس روند انتقال محکومین تسریع خواهد یافت.

ساداتی گفت: این زندانیان از 10 ماه تا دو سال در ارمنستان زندانی بودند که بر اساس قوانین ارمنستان جزو دسته متهمان مواد مخدر بودند.

کد مطلب 1647595

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