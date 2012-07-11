به گزارش خبرنگار مهر، سید باقر مسلمی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس استان سمنان با بیان اینکه تا پایان امسال، 19 هزار کلاس درس در کشور به بهره برداری می رسد، افزود: این تعداد کلاس در قالب نزدیک به سه هزار پروژه اجرایی در کشور به بهره برداری می رسد.

وی اظهار داشت: از مجموع 19 هزار کلاس درس،11 هزار کلاس درس در قالب نزدیک به دو هزار پروژه، مهر ماه امسال در کشور به بهره برداری می رسد.

به گفته مسلمی، هشت هزار کلاس درس دیگر نیز در قالب یک هزار و 500 پروژه در طول نیمه دوم سالجاری به تدریج در کشور افتتاح می شود.

وی گفت: در قالب طرح تخریب و بازسازی مدارس، 10 هزار میلیارد ریال توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شده بود که تاکنون 30 درصد این رقم تحقق یافته است.

معاون توسعه مدیریت، پشتیبانی و مشارکتهای مردمی سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور، مهمترین مشکل پیش روی نظام آموزشی جدید تحصیلی 3-3-6 را کمبود فضای آموزشی بویژه کمبود یک کلاس در مقطع ابتدایی بیان کرد.

مسلمی با اشاره به شش کلاسه شدن دوره ابتدایی و تغییر نظام آموزشی پس از 40 سال افزود: با توجه به پنج کلاسه بودن مدارس، در نظام جدید با کمبود یک کلاس در مقطع ابتدایی مواجه هستیم.

وی درباره راهکارهای این مشکل اظهار داشت: جابجایی مدارس راهنمایی با ابتدایی، تامین بخشی از نیاز از محل تغییر کاربری فضاهای غیرکلاسی و نیز توسعه مدارس ابتدایی با ساخت کلاس می تواند مشکل گشای فضای آموزشی نظام 3-3-6 باشد.

به گفته وی، اعتبارات سالجاری سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس، 16 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است که شش هزار میلیارد ریال از این رقم از اعتبارات استانی و بقیه از محل اعتبارات ملی تخریب و نوسازی تامین می شود.