همایش "ترنم عطر یاس" در طرقبه برگزار می شود

اکرم امیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از بانوان و علاقمندان برای حضور گسترده در این همایش دعوت شده و این همایش به منظور ترویج و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در سطح جامعه به ویژه بین بانوان جوان برگزار می شود.

وی تصریح کرد: از محورهای همایش می توان به نقش زن در ارتقای سلامت معنوی، سلامت جسمی، سلامت روانی، سلامت فرهنگی، آموزه‌های اسلامی خانواده و حمایت از تولید ملی و نقش زنان کارآفرین اشاره کرد.

مسئول امور بانوان بخشداری طرقبه افزود: در این مراسم برنامه های متنوعی از جمله اجرای سرود زنده، سخنرانی و قرعه کشی برای شرکت کنندگان تدارک دیده شده است.

وی گفت: سعی ما بر این بوده که در هر نمایشگاهی که برای بانوان برگزار می شود غرفه ای با موضوع عفاف و حجاب در غالب نمایش و فروش انواع کتاب های ویژه بانوان و کودکان و روسری های اسلامی اختصاص یابد که در اردیبهشت ماه سال جاری شاهد چنین نمایشگاهی بودیم.

گفتنی است این مراسم 5 شنبه 22 تیرماه جای ساعت 17 عصر با حضور مسئولان شهرستان و سخنرانی دکتر نبی انجام خواهد شد.