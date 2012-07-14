استاد دانشگاه شریف همچنان در انتظار حکم دادگاه آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، روزهاى آینده روزهاى سرنوشت سازی براى دکتر سید مجتبی عطاردی از اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف است، وى در سفری که سال گذشته به کشور آمریکا داشت در بدو ورود در فرودگاه لس آنجلس بازداشت و تحت بازجویى قرار گرفت. این رفتار با توجه به شرایط جسمى و فشار روحى ایجاد شده ایشان را دچار عارضه سکته کرد و بلافاصله به بیمارستانی در نزدیکی فرودگاه منتقل شد.

دکتر عطاردی پس از آن به زندان فدرال انتقال پیدا کرد و مدت 50 روز در زندان محبوس بود. با تلاش و پیگیری وکلا با توجه به مشکلات جسمى پیش آمده ناشى از این جریان، سرانجام دادگاه با وثیقه 460 هزار دلاری با حبس خانگی وی در منزل برادرش موافقت کرد.

وی هم اکنون در منزل برادرش تحت نظر است و پلیس با نصب دستگاه Gps به پاى او تردد وی را کنترل می کند، او تنها برای مراجعه به پزشک حق خروج از منزل را دارد که می‌بایست قبل از مراجعه نیز آدرس دقیق پزشک و مسیر تردد خود را به پلیس گزارش کند. چرا که هر گونه تغییر مسیر یا انحراف و دور شدن از آن محدوه، فرار تلقى شده و منجر به بازداشت و مراجعت او به زندان خواهد شد.

دکتر سید مجتبی عطاردی 55 ساله، دارای پنج فرزند و از اساتید دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف است که در مدت 15 سال فعالیت در دانشگاه افراد مجربى را تربیت کرده که بخشى از این افراد به دلیل دانش و تخصص بالا هم اکنون در کشورهاى اروپایی و امریکایی جذب شده‌اند کتاب وی به‌ عنوان کتاب مرجع در دانشگاه تدریس مى‌شود.

وی هم اکنون متهم به هماهنگی در خرید تجهیزات یک آزمایشگاه میکروالکترونیک و انتقال آن به ایران است وى حدود 7 ماهی است که دور از کشور و خانواده‌اش در حبس خانگی به‌سر می‌برد.

اتهام دکتر عطاردی خرید وسایل و تجهیزاتی است که جنبه آموزشى داشته ولى از نظر سیستم قضایى حکومت آمریکا این ابزار و اقلام تعریفی دو منظوره داشته و جزء کالاى تحریمى محسوب شده است.

دکتر سید مجتبی عطاردی به زودی دادگاهی در پیش رو خواهد داشت که صرفاً محاکمه او نبوده، بلکه محاکمه دانش و ترویج آن است.

به نظر می‌رسد در غرب اصل و شعار برابرى انسان‌ها در یادگیرى دانش و ترویج آن فراموش شده و سیاست و سیاست بازى، آزادی علمی را تحت الشعاع قرار داده و منطق جاى خود را به لجاجت داده است. مسئولین دانشگاه اعلام داشته‌اند اگر حکومت امریکا به این لوازم آزمایشگاهى این‌قدر حساس مى‌باشد، درصورت صحت وجود و انتقال آن به ایران آن را عیناً مسترد خواهد کرد.

امید همه آزادیخواهان این است که دکتر عطاردى به زودی آزاد و به کشور و آغوش خانواده‌اش بازگشته و تحقق این امر می‌تواند نشانه‌ای باشد از اینکه در آمریکای بحران زده امروز، هنوز بارقه‌ای از عقلانیت وجود دارد.