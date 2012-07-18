گره محدوده ترافیکی شیراز کورتر شد/ زیرساختها در هاله ای از ابهام

به گزارش خبرنگار مهر، بحث رفع مشکلات ترافیکی شیراز از شورای دوم شهر شیراز مطرح و مهمترین راهکاری که برای رفع این مشکل در نظر گرفته شد ایجاد محدوده ترافیکی در هسته مرکزی شیراز بود.

از زمان شورای دوم که این طرح به تصویب رسید و سپس این طرح برای تصویب به شورای ترافیک کشور ارسال شد چند سال طول کشید تا اینکه حدود شش ماه پیش بحث راه اندازی محدوده ترافیکی شیراز قوت گرفت و همگان به فکر ایجاد زیر ساخت ها افتادند.

اما ایجاد زیرساختهای راه اندازی محدوده ترافیکی به این آسانی انجام شدنی نیست زیرا از مهمترین زیرساختهای این محدوده بحث ایجاد پارکینگ و توسعه سرویس حمل و نقل عمومی در شیراز است.

توسعه زیرساختهای حمل و نقل عمومی از مهمترین عواملی است که به راحتی می تواند در روند موفقیت این طرح تاثیر گذار باشد و از طرفی دیگر مردمی که به فرهنگ تک سرنشینی عادت کرده اند باید طی مدت کوتاهی با فرهنگی دیگر همراهی کنند.

فرهنگ سازی در دستور کار مسئولان فرهنگی شهرداری شیراز قرار گرفت که در این راستا رسانه و صدا و سیما به عنوان مهمترین عامل توسعه این فرهنگ مشخص شدند و مباحث فرهنگی استفاده از وسائل حمل و نقل عمومی و فرهنگ سازی استفاده صحیح از محدوده ترافیکی قوت گرفت.

پس از اجرایی کردن مباحث فرهنگی محدوده ترافیکی بحث زمان اجرای طرح مطرح شد که این بحث به چالشی بزرگ برای مسئولین شهری تبدیل شد.

در اول اعلام شد که این طرح از اول مرداد ماه اجرایی خواهد شد و تابلو های سطح شهر نیز نوید اجرایی شدن این طرح را پس از چند سال فعالیت بیان کرد اما پس از مدتی این زمان نیز با اعتراض دیگران مواجه شد.

اما مسئولان شهری که بر انجام این طرح پا فشاری می کردند تصمیم گرفتند که در مرداد ماه طرح زوج و فرد محدوده ترافیکی را اجرایی کنند و سپس اگر این آمادگی در شهر ایجاد شده بود از اول سال آینده فاز بعدی طرح محدوده ترافیکی شیراز اجرایی شود.

در همین زمان بود که بحث ارایه مجوز برای تردد خودرو در این محدوده مطرح شد که با تصویب شورای شهر شیراز گروه های مختلف باید با پرداخت هزینه هایی به صورت سالانه مجوز ورود به این محدوده را دریافت می کردند.

دریافت هزینه تردد در این محدوده نیز مشکل دیگر شورای شهر شیراز شد زیرا فرمانداری با این مصوبه مخالفت کرد و آن را برای تصحیح به شورا برگشت داد.

می توان گفت که اختلاف نظر فرمانداری و شورای شهر شیراز از این مرحله قوت گرفت زیرا پس از مدتی "جواد زرین کلاه" فرماندار شیراز با اجرای طرح زوج و فرد محدوده ترافیکی شیراز به دلیل هم زمان شدن با ماه رمضان مخالفت کرد.

این مخالفت از طرفی دیگر با تاکید شورائیان شهر همراه شد و همگان به این نتیجه رسیدند که طرح زوج و فرد محدوده ترافیکی باید از مرداد ماه آغاز شود.

اما در کنار این موارد چالش نبود پارکینگ در شیراز نیز مطرح است که باید اعلام کرد مهمترین مشکل ترافیک شیراز نبود پارکینگ در نقاط مختلف شهر است هر چند که طی چند ماه گذشته شهرداری شیراز با هماهنگ کردن بخش خصوصی سیع در ساخت و ساز سریع پارکینگ دارد.

زیرساختهای محدوده ترافیکی آماده می شود

شهردار شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت اجرای محدوده ترافیکی شیراز تاکید کرد: هیچ راهی به غیر از اجرایی کردن این محدوده وجود ندارد.

علیرضا پاک فطرت تصریح کرد: وضعیت هسته مرکزی شیراز در بحث ترافیک نگران کننده است و ما نیز باید برنامه ریزی کنیم که شهر محلی برای زندگی مردم باشد نه اینکه تمامی اعتبارات و بودجه را صرف راحتی تردد خودرو کنیم.

وی با اشاره به اینکه ساخت و ساز پارکینگ در شیراز سرعت گرفته، یادآور شد: طرح های مختلفی در جهت ساخت و ساز پارکینگ ارایه شد که با کمک بخش خصوصی به زودی شاهد افتتاح تعداد زیادی پارکینگ مسقف در این شهر خواهیم بود.

شهردار شیراز تصریح کرد: از طرفی دیگر باید توجه داشت که برای اجرایی کردن محدوده ترافیکی شیراز هیچگونه مشکل پارکینگ وجود ندارد زیرا در ورودی خیابان های منتهی به محدوده ترافیکی، زمین های مختلفی را به عنوان پارکینگ رو باز در نظر گرفته ایم.

پاک فطرت افزود: توسعه سرویس حمل و نقل عمومی شیراز نیز در دستور کار قرار دارد که تمامی زیر ساخت ها نیز برای توسعه حمل و نقل عمومی فراهم شده و نیروی انتظامی استان نیز قول های مساعد جهت همکاری در اجرای این طرح را داده است.

محدوده ترافیکی باید اجرایی شود

عضو شورای شهر شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه این طرح مصوب شورای عالی ترافیک کشور را دارد، گفت: زیرساختها آماده است و شورای شهر این طرح را اجرایی می کند.

احمد رضا نقیب زاده تصریح کرد: زمانی که اعلام شد این طرح اجرایی می شود پلیس راهور اعلام نیاز 80 نیرو را داشت که ما نیز قول مساعد دادیم که نیاز های پلیس راهور را تامین کنیم و برای تامین نیرو نیز همکاری لازم را داشته باشیم.

عضو شورای شهر شیراز ادامه داد: هیچ راهی به غیر از اجرایی کردن این محدوده وجود ندارد و اگر بخواهیم با هربهانه ای اجرای این طرح را به روزی دیگر موکول کنیم با مشکلات فراوانی مواجه خواهیم شد.

نقیب زاده تاکید کرد: پس از ماه رمضان زمان آغاز مدارس است که چنانچه نتوانیم تا آن زمان فاز اول این محدوده را آغاز کنیم به طور حتم در زمان آغاز مدارس با مشکلات فراوان مواجه می شویم.

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گزارش: هادی فتحی