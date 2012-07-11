ارم کیش قم موفق به کسب سه امتیاز دیدار با فرش آراء مشهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتسال امید ارم کیش قم در تلاش برای حفظ شانس صعود خود از گروه سوم مرحله مقدماتی مسابقات لیگ دسته اول فوتسال امید باشگاه های کشور، روز چهارم دور برگشت این بازی ها را با پیروزی پشت سر گذاشت و در راه کسب چهارمین پیروزی خود موفق عمل کرد.



فوتسالیست های ارم کیش قم در حالی که از سه بازی گذشته خود از دور برگشت بازی های گروه سوم مقدماتی لیگ دسته اول فوتسال امید باشگاه های کشور مقابل رقبا به یک پیروزی و دو باخت دست یافته بودند، در راه کسب دومین پیروزی خود روز خوبی را سپری کردند.



چهارمین برد ارم کیش قم در مرحله گروهی



شاگردان علی شریفی در این دیدار با توجه به شکست دادن تیم صنایع گیتی پسند اصفهان در روز سوم بازی ها، با روحیه بسیار خوبی وارد میدان شدند و در مسابقه ای حساس برابر تیم فوتسال فرش آراء مشهد بازی را بردند تا ضمن کسب چهارمین پیروزی این فصل مسابقات لیگ دسته اول فوتسال فوتسال امیدهای کشور، یک گام به صعود از گروه سوم نزدیک تر شوند.



در روز چهارم این مرحله از مسابقات که در شهر رشت در حال برگزاری است و در حالی که تیم فوتسال امید ارم کیش قم با نتیجه دو بر صفر از سد تیم فرش آراء مشهد گذشت، سایر نتایج نیز به سود این تیم رقم خورد تا ارم کیش قم که بازی های دور برگشت را با دو شکست آغاز کرده بود، به دومین برد متوالی خود دست یافته و بارقه های امید برای صعود این تیم به مرحله نیمه نهایی را بار دیگر زنده کند.



در روز پنجم و پایانی از دور برگشت مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته اول فوتسال امید باشگاه های کشور نیز در رشت تیم فوتسال امید ارم کیش قم در آخرین بازی خود مقابل تیم فوتسال مقاومت کرمان میزبان بازی های دور رفت به میدان می رود.



برگزاری بازی های نیمه نهایی با حضور صعود کننده ها از گروه های سه گانه



دیدارهای دور برگشت مسابقات لیگ دسته اول فوتسال قهرمانی امید باشگاه های کشور در حالی به روز پایانی خود رسیده است که میزبان دیدارهای مرحله نیمه نهایی بر اساس برنامه ریزی کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال انتخاب می شود و بازی ها به میزبانی آن تیم برگزار خواهد شد که یکی از تیم های صعود کننده به مرحله نیمه نهایی باشد.



امسال بر اساس برنامه ریزی کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال کشورمان، 18 تیم در سه گروه شش تیمی، بازی های لیگ دسته اول فوتسال امید باشگاه های کشور را برگزار می کنند و در نهایت از هر گروه تیم های برتر به مرحله دوم راه خواهند یافت.

تیم فوتسال امید ارم کیش قم در گروه سوم مرحله مقدماتی مسابقات این فصل لیگ دسته اول فوتسال امید باشگاه های کشور در راه صعود به مرحله دوم باید با تیم های امید فرش آراء مشهد، صنایع گیتی پسند اصفهان، راه ساری، مقاومت کرمان و شهرداری رشت همگروه است.



در چهار دوره گذشته این رقابت ها، تیم فوتسال امید ارم کیش قم عنوان قهرمانی دوره نخست، مقام نایب قهرمانی دوره دوم و مقام سوم دوره های سوم و چهارم را در کارنامه دارد و امیدوار به کسب مقام دیگری در این رقابت ها است