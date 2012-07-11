حدادعادل عضو هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور بنابر اساسنامه دانشگاه ویژه فرهنگیان این اعضا را منصوب کرد.

بر اساس اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، ترکیب اعضای هیات امنای این دانشگاه عبارتند از رئیس جمهور (رئیس هیات امنا)، وزیر آموزش و پرورش، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برحسب مورد، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس دانشگاه (دبیر هیئت امنا )، دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش، رئیس مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش و سه نفر شخصیت علمی و فرهنگی که نقش موثری در توسعه و پیشرفت علم و دانش داشته باشند (ترجیحا اعضای هیات علمی دانشگاه و مدرسین حوزه های علمیه دارای کرسی تعلیم و تربیت) است.

مهدی نوید ادهم، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در حاشیه نوزدهمین جلسه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تاسیس دانشگاه فرهنگیان با تصویب و حمایت شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: این دانشگاه از مهرماه امسال پذیرش دانشجو خواهد داشت.