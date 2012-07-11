ثبت نام 70 هزار کشاورز اردبیلی در طرح "بهره برداران" کشاورزی

اصغر پرتوی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: طرح بهره برداران کشاورزی به منظور سازماندهی و توسعه حمایتهای دولتی به مرحله اجرا گذشاته شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون استقبال قابل توجهی از این طرح صورت گرفته است، افزود: ساماندهی کشاورزان برای اعطای تسهیلات، کود و سایر اقلام حمایتی از اهداف مهم در راه اندازی این طرح است.

پرتوی افزود: با اجرای این طرح تمامی خدمات دولت به کشاورزان با استفاده از لیست ثبت نامی خواهد بود و دولت از پرداخت تسهیلات از جمله یارانه به کشاورزانی که موفق به ثبت نام نشده اند، خودداری خواهد کرد.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی جهاد کشاورزی استان با تاکید ویژه به پرداخت یارانه از طریق این سامانه تصریح کرد: کشاورزان تا پایان شهریور ماه فرصت دارند نسبت به ثبت نام و عضویت در این سامانه اقدام کنند.

به گفته وی کشاورزان می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتیwww.shenasnameh.maj.ir نسبت به عضویت در این سامانه اقدام کنند.

