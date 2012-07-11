  1. استانها
  2. اردبیل
۲۱ تیر ۱۳۹۱، ۱۳:۲۲

پرتوی به مهر خبر داد:

ثبت نام 70 هزار کشاورز اردبیلی در طرح "بهره برداران" کشاورزی

ثبت نام 70 هزار کشاورز اردبیلی در طرح "بهره برداران" کشاورزی

اردبیل – خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی و اقتصادی جهاد کشاورزی استان اردبیل از ثبت نام اینترنتی 70 هزار کشاورز در طرح بهره برداران کشاورزی استان خبر داد.

اصغر پرتوی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: طرح بهره برداران کشاورزی به منظور سازماندهی و توسعه حمایتهای دولتی به مرحله اجرا گذشاته شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون استقبال قابل توجهی از این طرح صورت گرفته است، افزود: ساماندهی کشاورزان برای اعطای تسهیلات، کود و سایر اقلام حمایتی از اهداف مهم در راه اندازی این طرح است.

پرتوی افزود: با اجرای این طرح تمامی خدمات دولت به کشاورزان با استفاده از لیست ثبت نامی خواهد بود و دولت از پرداخت تسهیلات از جمله یارانه به کشاورزانی که موفق به ثبت نام نشده اند، خودداری خواهد کرد.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی جهاد کشاورزی استان با تاکید ویژه به پرداخت یارانه از طریق این سامانه تصریح کرد: کشاورزان تا پایان شهریور ماه فرصت دارند نسبت به ثبت نام و عضویت در این سامانه اقدام کنند.

به گفته وی کشاورزان می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتیwww.shenasnameh.maj.ir  نسبت به عضویت در این سامانه اقدام کنند.
 

کد مطلب 1647680

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها