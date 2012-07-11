انکار قتل سرباز جوان در دادگاه

به گزارش خبرنگار مهر، در این پرونده میثم 27 ساله متهم است سرباز جوانی را با ضربه قمه به قتل رسانده است.

صبح امروز جلسه محاکمه متهمان این پرونده در شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.

در ابتدای جلسه، قاضی شاه مرادی نماینده دادستان با تشریح کیفرخواست، گفت: میثم متهم به قتل عمدی فرشید در تاریخ 27/1/1390 می باشد. وی با یک ضربه قمه به سر مقتول مرگ او را رقم زده بود.

وی افزود: در این پرونده همچنین حسین 21 ساله و علی 22 ساله متهم به شرکت در نزاع و شرب خم می باشند. با توجه به دلایل موجود در پرونده برای متهمان تقاضای مجازات قانونی دارم.

در ادامه پدر مقتول برای قاتل پسرش تقاضای قصاص کرد و گفت: فرشید در حال گذراندن خدمت سربازی بود. من از پسرم خواستم برای شرکت در مراسم عروسی یکی از بستگان مرخصی بگیرد و به ورامین بیاید. یک ساعت قبل از شروع عروسی او برای دیدن یکی از هم خدمتی های خود از خانه خارج شد که دقایقی بعد به ما اطلاع دادند او را با ضربه قمه کشته اند.

در ادامه متهم با حضور در جایگاه با رد اتهام قتل عمدی، گفت: من در این درگیری حاضر بودم اما مرتکب قتل نشدم. اظهاراتم در دادسرا نیز صحت ندارد.

قاضی همتیار رئیس شعبه 113 دادگاه کیفری سپس از شاهدان ماجرا خواست به تشریح روز حادثه بپردازند که یکی از آنها اظهار داشت: روز حادثه میثم با یک قمه ضربه ای به سر مقتول وارد کرد و از محل گریخت. دو متهم دیگر پرونده نیز در جریان دفاعیات خود اتهام شرکت در نزاع را قبول کردند.

در ادامه با آخرین دفاعیات متهم و وکیل مدافعش رئیس دادگاه ختم رسیدگی به این پرونده را اعلام کرد.