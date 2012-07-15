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۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۵:۴۹

تفریح پایتخت نشینان خیابان گردی است

تفریح پایتخت نشینان خیابان گردی است

عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران گفت: تهران از نظر فضاهای تفریحی فرهنگی فقیر است و زمان فراغت پایتخت نشینان در خیابان گردی، پارک نشینی و رستوران رفتن می گذرد.

علیرضا دبیر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره پایین بودن سرانه فضاهای ورزشی تفریحی و فرهنگی در پایتخت گفت: تهران جزو فقیرترین شهرهای کشور است و با وجود ساخت چندین هزارمترمربع فضای فرهنگی و ورزشی، هنوز در این زمینه دچار مشکل هستیم.

وی ادامه داد: متولی ایجاد فضاهای فرهنگی تنها شهرداری نیست و باید سرمایه گذاران را نیز با سیاستهای حمایتی به حضور در این بخش تشویق کنیم.

دبیر با اشاره به احداث شهر بازی پایتخت در منطقه 22 گفت: مقدمات این پروژه انجام شده و تا سال 92 فازهایی از آن به بهره برداری می رسد.

عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران با بیان اینکه به دلیل فقر فضاهای فرهنگی با ازدحام جمعیت در مراکز تفریحی روبرو هستیم افزود: بر اساس اطلاعات رسیده ازدحام جمعیت در پارک آبی که در میان شهر تهران و کرج است به حدی بوده که جان چند نفر به خطر افتاده است.

دبیر با تاکید بر اینکه کمبود فضاهای فرهنگی و تفریحی برای خانمها و آقایان به یک اندازه است، گفت: تعارف نداریم فضای تفریحی در تهران کم است.

کد مطلب 1647693

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