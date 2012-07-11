ساختمان دومین سرمایه هر کشور است/ ضرورت توجه به استانداردها

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور در پانزدهمین اجلاس سازمان های نظام مهندسی سراسر کشور که صبح چهارشنبه در سالن انتظار شهر کرمانشاه برگزار شد، گفت: این اجلاس هرساله برای همفکری و هم اندیشی اعضای سازمان های نظام مهندسی کل کشور برگزار می شود که باید از چنین نشست های تخصصی ای بهره برداری های لازم را کرده و هم در جهت انجام وظایف و هم در جهت توسعه ی خدمات به مردم و ارتقا کارایی نظام مهندسی تصمیمات موثری را اتخاذ کنیم.

مهدی هاشمی افزود: سازمان نظام مهندسی در موضوع ساختمان یک حساسیت و توجه ویژه دارد زیرا ساختمان ها جزو دارایی های مهم هر کشور است و از بعد مالی دومین سرمایه هر کشوریست و بر ما لازم و ضروری است که این سرمایه را حفظ و کارآمد کنیم.

وی اضافه کرد: ابنیه، جایگاه و بستری است که مهمترین و اصلی ترین سرمایه ما که همان سرمایه انسانی است در آنجا رشد و ارتقا می یابد، لذا باید ارتقا و توانمندسازی مهندسین ساختمان کشور و سازمان مهندسی و افزایش سطح ارتباطات با نهادهای حاکمیتی و عمومی به وجود آید و همچنین در جهت پیشبرد این اهداف تلاش حداکثری کرد تا به نتایج مضاعف حاصل از آن برسیم.

وی ادامه داد: موضوع حفظ و انسجام نیروی عظیم مهندسی در جامعه می تواند بسترساز رشد و تعالی همه جانبه در کشور باشد و باید همه اعضای این سازمان تلاش کنند تا به سطح مطلوب و کارآمدی برسند.

هاشمی بیان داشت: در کنار اهمیت به جایگاه صنفی و مهندسی باید چشم انداز در توسعه و زیرساخت ها همواره مورد توجه و تاکید باشد.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری و انتخاب شعارهایی از سوی ایشان برای نامگذاری هرسال گفت: رهبر عظیم الشأن انقلاب برای اینکه جامعه را به سمت نکات مهم و اولویت ها هدایت کند شعارهایی را مطرح می کنند و لذا رفتار و گفتار ایشان همواره هدایت کننده بوده و ما را در مقابل خطاها و مشکلاتی که در مملکت روی می دهد حفظ می کند.

وی تأکید کرد: اگر ما به این موارد به درستی توجه کنیم می بینیم که همواره و هر روزه موفق تر از دیروز در همه صحنه های مختلف ظهور و بروز داریم.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور افزود: امروزه موضوع تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی یکی از موضوعاتی است که مورد کم توجهی و بی مهری واقع شده است، به همین دلیل رهبر انقلاب این سال را به این شعار مزین کردند و ما هم در تبعیت از آن برای ایجاد هم افزایی در کشور و جهان اسلام حرکت کرده و می کنیم.

وی گفت: ما در سال جهاد اقتصادی به ارتقای سازمان نظام مهندسی رسیدیم و برای اولین بار 26 برنامه تهیه شد و چشم انداز آینده نظام که معظم له نیز به آن نظر ویژه داشتند در دستور کار قرار گرفت.

هاشمی اضافه کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان در حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی اهدافی را دنبال می کند که از این طریق در ارائه خدمات مطلوب مردم و تقویت زیرساخت های جامعه نقشی موثر داشته باشد.

وی ادامه داد: برنامه های سازمان نظام مهندسی بیش از 17 سال است که تصویب شده اما تا به امروز بخش های قابل توجهی از آن اجرایی نشده است، لذا ما هدف گیری هایی را در جهت بالا بردن سطح کیفی این سازمان در دستور کار داریم و باید موجبات رشد و تعالی و ارتقا مهندسین کشور و اعتلای مهندسین را فراهم آوریم.

وی با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی باید در اجرای قانون سرآمد باشد، گفت: ما باید نظر صاحبان صنوف را در تقویت و برگزاری برنامه هایی در جهت توسعه و آبادانی کشور جلب کنیم و خود سازمان نظام مهندسی در این امر سرآمد باشد.

هاشمی افزود: هرساله تعداد زیادی از ابنیه ها در کشور تخریب می شود و به دنبال آن آلودگی های زیست محیطی و آثار مخربی را به دنبال خواهد داشت و این نتیجه این است که سال های متمادی کار مهندسی صورت نگرفته و استانداردهای فنی و مهندسی لحاظ نشده است و این مسئله باید فرهنگ شود و فعالیت ما به بهترین ساخت و سازها در حوزه عمرانی تبدیل شود.

وی تصریح کرد: مردم باید نتایج حاصل این فعالیت ها را به عینه مشاهده کرده و ببینند که چگونه بستر مناسبی برای فعالیتشان فراهم کنند و سازمان های عمومی و دولتی با بهترین شیوه ساخت و ساز ساخته شوند.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور در پایان گفت: در جهت بسط و گسترش و حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی در سال گذشته و سال جاری همایش های تخصصی داشتیم که تاثیرات بسزایی داشت.