عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اهمیت ورزش و همچنین نخستین کرسی آزاد اندیشی "جایگاه دانشگاهیان در ورزش کشور" که در شهرستان طالقان برگزار شد، افزود: جسمی که در آن روح خداوند دمیده شده است باید با ورزش و سلامت جسم به تعالی برسد.



وی گفت: علی رغم پیشرفتهای اخیر در قرن حاضر ، دنیای امروز از نظر سلامت جسمی در وضعیت نامطلوبی بسر می برد.

فرهادی اظهار داشت: 8 سال دفاع مقدس ، بهترین مربی ورزش جسم و روح رزمندگان اسلام بود.



استاندار البرز در ادامه با اشاره به موضوع اصلی این همایش افزود: ورزش در دانشگاهها نیز تنها به سمت ارائه مقاله و بحث های علمی و تئوری پیش رفته است.



وی گفت: اساتید ورزشی باید از نظر جسمی نیز با دیگر اساتید دانشگاه ها متفاوت باشند چرا که تخصص اصلی آنها پرورش جسمی ورزیده و شاداب است.

37 طرح ورزشی در البرز به بهره برداری می رسد



استاندار البرز در ادامه با اشاره به تازه تاسیس بودن استان البرز گفت: در استان البرز در سال جاری 37 پروژه ورزشی با اعتباری بالغ بر 110 میلیار ریال به بهره برداری می رسد که با افتتاح آن افزایش سرانه ورزشی در استان البرز را خواهیم داشت.



فرهادی اظهار داشت: صد مدرسه نیز در مهر امسال آماده بهره برداری خواهد شد.



استاندار البرز در پایان اظهار امیدواری کرد تا با رشد و توسعه همه جانبه استان البرز کمبودهای این استان به حداقل برسد.



وی یادآور شد: در همایش کرسی آزاد اندیشی "جایگاه دانشگاهیان در ورزش ایران" حسن غفوری فرد، مهندس هاشمی طبا و جمع کثیری از اساتید برتر و دانشجویان نخبه این حوزه حضور داشتند.