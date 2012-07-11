امکان استفاده از توانمندی بخش خصوصی در ترانزیت اینترنت داخل کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود خسروی با اشاره به کاهش درآمد شرکت ارتباطات زیرساخت پس از خصوصی سازی مخابرات ایران اظهار داشت: باید به دنبال مجموعه منابع جدید درآمدزایی باشیم که یکی از منابع مهم که جنبه ارزی آن هم پررنگ است، بحث ترانزیت IP است که البته در این زمینه اقدامات مناسبی صورت گرفته به طوریکه در آینده خواهیم توانست درآمد خوبی را از این حوزه پیش‌بینی کنیم.

وی با اشاره به فرصتهای موجود در کشورهای همسایه گفت: برای مثال 2 شرکت عراقی از ما تقاضای ظرفیت 450 و 250 گیگابایت کرده اند تا اینکه بتوانند به ترکیه متصل شوند. این طرح گرچه هزینه عظیمی را در پی دارد ولی درآمد خیلی خوبی را نیز به همراه خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با تاکید بر فرصت حضور بخش خصوصی در ترانزیت IP داخل کشور ادامه داد: هم اکنون نیازهای پهنای باند اینترنت بین‌المللی از مسیرهای مختلفی تأمین می‌شود و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نظیر پروژه در این عرصه می‌تواند تأثیر مستقیمی در رقابت این بازار به همراه داشته باشد. حتی این پروژه ها می‌تواند در منطقه ایجاد رقابت کند.

وی گفت: گرچه شبکه زیرساخت به صورت انحصاری در اختیار ما است، اما مشروط بر اینکه شبکه داخلی به روز شده باشد، امکان استفاده از توانمندی بخش خصوصی ترانزیت IP داخل کشور وجود خواهد داشت.

به گزارش مهر، در میزگرد پایانی دومین سمینار تخصصی انتقال پهنای باند بین الملل که 25 تیرماه در تهران برگزار می‌شود نیز موضوع فرصتهای تامین پهنای باند و انتقال پهنای باند از کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد، به طوری که نقش شرکتهای خصوصی و تعاونی در مشارکت و سرمایه گذاری پروژه های فیبر بین المللی، تعامل و همکاری بین بازیگران منطقه ای و بین المللی برای تثبیت موقعیت خاورمیانه در انتقال پهنای باندبین الملل و نقش مدیریتی و حاکمیتی شرکت ارتباطات زیرساخت برای تبدیل ایران به هاب منطقه خاورمیانه از محورهای مورد بحث در این میزگرد خواهد بود.