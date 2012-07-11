حجت الاسلام محمد حسن رستمیان به مناسبت فرا رسیدن 21 تیر روز ملی حجاب و عفاف در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خانواده در رعایت حجاب و عفاف در جامعه نقش مهم و اساسی دارد که باید بهتر از گذشته به این موضوع توجه شود.

وی خاطر نشان کرد: دشمنان هر روز با ترفندهای مختلف سعی در گسترش بدحجابی و بی بند و باری در بین جوانان ایرانی دارند تا به این وسیله به اهداف شوم خود دست پیدا کنند.

سرپرست حوزه های علمیه شهرستان دامغان افزود: قشر جوان کشورمان باید با آگاهی بیشتر توجه افزون تری به این موضوع مهم و اساسی داشته باشند.

رستمیان یادآور شد: تمام دستگاه های فرهنگی باید با توجه به نتایج و پیامدهای منفی آسیب اجتماعی با برنامه ریزی های مناسب و اصولی به تبیین بیشتر اثرات فرهنگ ارزشی حجاب بر جامعه بپردازند.

وی اضافه کرد: والدین نیز باید با اصلاح شیوه تربیتی خود در پیشگیری از بروز ناهنجاری ها در جامعه تلاش کنند.

رستمیان تصریح کرد: ترویج نشر فرهنگ حجاب و عفاف، جامعه را در مقابل آسیب های اجتماعی و فرهنگی مصون نگه می دارد.

امام جمعه موقت دامغان گفت: دستگاه های اجرایی باید نسبت به اجرای دستورالعمل حجاب و عفاف در جامعه توجه جدی کنند و در انجام آن کوتاهی نکنند.

