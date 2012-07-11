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۲۱ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۱۰

رستمیان انتقاد کرد:

والدین با اصلاح شیوه تربیتی خود از بروز ناهنجاری‌ها در جامعه پیشگیری کنند

والدین با اصلاح شیوه تربیتی خود از بروز ناهنجاری‌ها در جامعه پیشگیری کنند

دامغان–خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت دامغان گفت: والدین باید با اصلاح شیوه تربیتی خود برای پیشگیری از بروز ناهنجاری ها در جامعه تلاش کنند.

حجت الاسلام محمد حسن رستمیان به مناسبت فرا رسیدن 21 تیر روز ملی حجاب و عفاف در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خانواده در رعایت حجاب و عفاف در جامعه نقش مهم و اساسی دارد که باید بهتر از گذشته به این موضوع توجه شود.

وی خاطر نشان کرد: دشمنان هر روز با ترفندهای مختلف سعی در گسترش بدحجابی و بی بند و باری در بین جوانان ایرانی دارند تا به این وسیله به اهداف شوم خود دست پیدا کنند.

سرپرست حوزه های علمیه شهرستان دامغان افزود: قشر جوان کشورمان باید با آگاهی بیشتر توجه افزون تری به این موضوع مهم و اساسی داشته باشند.

رستمیان یادآور شد: تمام دستگاه های فرهنگی باید با توجه به نتایج و پیامدهای منفی آسیب اجتماعی با برنامه ریزی های مناسب و اصولی به تبیین بیشتر اثرات فرهنگ ارزشی حجاب بر جامعه بپردازند.

وی اضافه کرد: والدین نیز باید با اصلاح شیوه تربیتی خود در پیشگیری از بروز ناهنجاری ها در جامعه تلاش کنند.

رستمیان تصریح کرد: ترویج نشر فرهنگ حجاب و عفاف، جامعه را در مقابل آسیب های اجتماعی و فرهنگی مصون نگه می دارد.

امام جمعه موقت دامغان گفت: دستگاه های اجرایی باید نسبت به اجرای دستورالعمل حجاب و عفاف در جامعه توجه جدی کنند و در انجام آن کوتاهی نکنند.
 

کد مطلب 1647716

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