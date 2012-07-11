مهندسی ساختمان ایران جایگاه مناسبی در منطقه دارد

به گزارش خبرنگار مهر: پانزدهمین اجلاس سازمان نظام مهندسی کشور صبح چهارشنبه در سالن انتظار شهر کرمانشاه به طور رسمی کار خود را آغاز کرد.

در این مراسم رئیس سازمان نظام مهندسی کشور، معاون وزیر مسکن و شهرسازی، معاون عمرانی استانداری کرمانشاه، اعضای سازمان نظام مهندسی کشور و جمعی از مدیران و معاونین استان های سراسر کشور حضور داشتند.

در این مراسم معاون عمرانی استانداری کرمانشاه با بیان اینکه در هر کشوری نیروی انسانی و فکر است که عامل پیشرفت و ترقی آن کشور می شود، گفت: سازمان نظام مهندسی در مرحله ی حساسی از حیث سازمانی قرار دارد و این موضوع از یک سو به انتظارات و توقعات مردم برای بهبود کیفیت و از سوی دیگر به تراکم و انباشت مهندسی، بر می گردد و این مستلزم آن است که نظام مهندسی به نحو احسن این نیروها را ساماندهی کند و به بلوغ کامل برسد.

حیدر مطاعی افزود: افزایش صدور خدمات مهندسی در امر ساخت و ساز در کشور از جمله راهکارها در ارتقا بخشی در همه سطوح این سازمان است و همه ی اعضای این سازمان موظفند که با قبول مسئولیت در جهت ارتقا بخشی سطح کیفی و کمی کار موثر بوده و مانند یک تیم عمل کنند.

وی ادامه داد: مهندسین در همه بخش ها چه ساختمان و چه سایر حوزه ها سازندگان این مملکت هستند و مهندسی ساختمان منحصرا منوط به ساختمان نمی شود و تمامی حوزه های عمرانی را در بر می گیرد، لذا ارتقا سطح کیفی خدمات در سازمان نظام مهندسی باعث حفظ جان مردم، استحکام، دوام و طول عمر پروژه های عمرانی است و می توان با استفاده از فن آوری نوین این بخش را توسعه داد و سرمایه گذاری های لازم را انجام دهیم تا نتایج و آثار آن در جامعه بیادماندنی و ماندگار باشد.

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه با بیان اینکه سال هاست عضو کوچکی از سازمان نظام مهندسی است گفت: انتظار من به عنوان یک عضو کوچک از اعضای سازمان این است که کارهای خود به صورت روزمره نبینند چرا که اگر کارهای عمرانی با روزمرگی پیش برود نتایج مطلوبی را به جامعه نخواهند داد.

حیدر مطاعی افزود: مهندسان چشم بصیرت و بینایی مردم هستند و هم چنین رابط و پلی بین مردم و مسئولین نظام جمهوری اسلامی، لذا در امر کنترل و نظارت بر پروژه های عمرانی باید دقیق و آگاه باشند.

وی با بیان اینکه مهندسان ایرانی در امر ساخت و ساز و رعایت استاندارد های روز دنیا بسیار موفق هستند ادامه داد: اکثر بناهای ساخته شده متناسب با تکنولوژی روز دنیا ساخته دست و دانش و توانمندی مهندسان ایرانی است و ایران در منطقه در این زمینه جایگاه مناسب و مطلوبی دارد.