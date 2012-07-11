86 شبکه فارسی زبان ماهواره ای علیه فرهنگ اسلامی فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد بنی عامریان ظهر چهارشنبه در جلسه هم اندیشی پلیس و سازمان های مردم نهاد در حوزه عفاف و حجاب استان کردستان، اظهار داشت: فعالیت و هجمه دشمنان موجب قوی شدن جبهه ضد فرهنگی کشور جمهوری اسلامی ایران شده است.

وی افزود: این شبکه های ماهواره ای با قدرت هر چه بیشتر در تمامی حوزه ها و زمینه های مختلف مشکلات را رصد علمی و کارشناسی می کنند و شیوه کاربردی مناسب با مردم و فرهنگ ما را پیدا و عملی می کنند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی کردستان ادامه داد: تجهیز روحانیان به مسائل و امکانات روز دنیا و آموزش نسل جوان از طرف آنها، استفاده از ابزارهای تبلیغی مناسب و به روز فرهنگی و هنری از سوی سازمان های آموزش و پرورش، مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مبلغان هدایتگر مسیر جوانان در راستای مخالف مسیر انحرافی استکبار لازم است.

بنی عامریان با بیان اینکه بیش از 25 نهاد کشور متولی در بحث حجاب وعفاف هستند، بیان کرد: عملکرد درست این نهادها موجب کاهش برخورد نیروی انتظامی و کاهش برخوردهای سخت افزاری در برنامه های ارشادی در حوزه حجاب و عفاف می شود.

وی یادآور شد: بد حجابی و پوشش نامناسب زنان و مردان موجب تضعیف و اختلال در اقتصاد، خانواده، فرهنگ و سیاست جامعه و رواج فرهنگ و ارزش های بی اصالت غربیان می شود.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی کردستان در ادامه گفت: بد حجابی زن و مرد عامل تخریب و از بین رفتن حیا و متانت و تضعیف باور، منش و ارزش می شود که باید تفکر مردم در راستای سوء آن همگام و تغییر پیدا کند.

بنی عامریان در پایان عنوان کرد: برگزاری همایش ها، برنامه های پرسش و پاسخ، کرسی های آزاد اندیشی، نشست های کارشناسی در مورد زیباشناسی دینی و اسلامی با توجه به گرایش جوانان و ترویج لباسی بومی به عنوان پوششی غنی و مناسب در بین جوانان از شدت آسیب های اجتماعی می کاهد.