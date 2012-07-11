ترافیک ارومیه نتیجه بی توجهی مسئولان/ ساختار شهرداری اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد شریف نژاد بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای ترافیک ارومیه ترافیک این شهر را ناشی از بی ‌توجهی مسئولان به ساخت و سازها و کاربری ساختمانها دانست و افزود: با ادامه این روند شاهد بروز مشکلات جبران ناپذیر در حوزه ترافیک در برخی مناطق شهر خواهیم بود.

وی سازمان ترافیک شهرداری ارومیه را یک سازمان تخصصی دانست و ضمن تاکید بر لزوم ارائه راهکار و اجرای طرحهای کاهش ترافیک به صورت تخصصی، اظهار داشت: نباید حوزه حمل و نقل ارومیه تحت تاثیر نظرات و دیدگاههای شخصی اداره شود.

فرماندار ارومیه خواستار اصلاح ساختار شهرداری ارومیه شد و با بیان اینکه باید با بکارگیری اماکن بلااستفاده برخی نهادها نسبت به اصلاح ساختار شهرداری اقدام کرد، ادامه داد: وضعیت ساختمانهای سازمانهای شهرداریهای ارومیه غیر قابل قبول است.

شریف نژاد با اشاره به اجرای طرح زوج و فرد خودروها در هسته مرکزی شهر ارومیه، اظهار داشت: با توجه به اجرای این طرح در بخشی از هسته مرکزی شهر ارومیه به دلیل آماده نبودن زیرساختهای موجود در این منطقه، مجبوریم تا آماده‌سازی زیرساختهای لازم توسط شهرداری‌ ارومیه این طرح را همچنان در برخی از قسمت‌هایی که تعیین شده بود اجرایی کنیم.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی با بیان اینکه با توجه به ترافیک موجود در خروجی شهر، ارومیه نیازمند کنارگذر یا راه اضطراری است، گفت: اجرای طرح زوج و فرد خودروها در مرکز استان به مدت سه ماه دیگر تمدید و با توجه به نظرسنجیها 96 درصد مردم از اجرای این طرح رضایت دارند.

منصور ملازاده افزود: در شورای ترافیک استان برای آماده ‌سازی بسترهای مناسب طرح زوج و فرد توسط شهرداری تصمیم‌ گیری شده و مقرر بود تا شهرداری زیرساختهای لازم را طی دو ماه فراهم کند ولی با گذشت این فرصت هنوز زیرساختهای لازم برای اجرای کامل این طرح مهیا نشده است.

وی با اعلام اینکه قبل از اجرای این طرح در خیابان امام شاهد ترافیک سنگین به ویژه در ساعات خاصی از روز بودیم، عنوان کرد: چنین وضعیتی در ایام نزدیک نوروز شدت بیشتری به خود می‌گرفت که با مدیریتی که در این زمینه شد شاهد بهبود این وضعیت هستیم.