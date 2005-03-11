ممنوعيت ترانزيت مواد سوختي به منطقه ويژه كشتي سازي خليج فارس

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، مديركل نظارت بر ترانزيت گمرك با صدور بخشنامه اي از گمركات كشور خواست تا از اين پس از صدور پروانه ترانزيت خارجي جهت ارسال محمولات غير مرتيط با فعاليت منطقه ويژه كشتي سازي خليج فارس از جمله مواد سوختي به مقصد گمركات شهيد رجايي و منطقه ويژه اقتصادي كشتي سازي خليج فارس اكيدا خودداري كنند.

در اين بخشنامه آمده است: تشريفات مربوط به تخليه و بارگيري و خروج آن بخش از محمولاتي كه تاريخ صدور پروانه ترانزيت آنها قبل از اسفندماه سال 1383 باشد، توسط گمركات ياد شده انجام خواهد شد.

بنابراين گزارش، مديركل نظارت بر ترانزيت گمرك اين بخشنامه را يكم اسفند 1383 به گمركات كشور ابلاغ كرده است.