سفرهای رئیس جمهور تحولاتی چشمگیر در کشور ایجاد کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم افتتاح محور زنجان، طارم در جمع خبرنگاران افزود: امروز با حضور دکتر احمدی‌نژاد، چند پروژه عمرانی در استان زنجان افتتاح شد که به نوبه خود تحولاتی اساسی را در سطح استان به همراه خواهد داشت.



وی گفت: یکی از مهم‌ترین پروژه عمرانی که در این استان به بهره‌برداری رسید، نیروگاه سیکل ترکیبی 648 مگاواتی سلطانیه است و اظهار امیدواری کرد با افتتاح این نیروگاه علاوه بر خودکفایی برق زنجان، نیاز استان‌های همجوار نیز تأمین شود.



نماینده ولی فقیه در استان زنجان افزود: افتتاح محور زنجان - طارم نیز تغییرات شگرفی در عبور و مرور مردم زنجان و حتی استان‌های همجوار طارم فراهم خواهد کرد.



حجت‌الاسلام خاتمی ادامه داد: با افتتاح این محور شهرستان طارم و روستاهای این منطقه به لحاظ موقعیت اقتصادی بیش از گذشته ارتقاء یافته و توانمندی‌ها و ظرفیت‌های آنان بیش از پیش نمایان خواهد شد.