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۲۱ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۵۷

حجت الاسلام خاتمی:

سفرهای رئیس جمهور تحولاتی چشمگیر در کشور ایجاد کرده است

سفرهای رئیس جمهور تحولاتی چشمگیر در کشور ایجاد کرده است

زنجان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: سفرهای رئیس جمهور تحولاتی چشمگیر را در کشور و به ویژه در مناطق محروم ایجاد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم افتتاح محور زنجان، طارم در جمع خبرنگاران افزود: امروز با حضور دکتر احمدی‌نژاد، چند پروژه عمرانی در استان زنجان افتتاح شد که به نوبه خود تحولاتی اساسی را در سطح استان به همراه خواهد داشت.

وی گفت: یکی از مهم‌ترین پروژه عمرانی که در این استان به بهره‌برداری رسید، نیروگاه سیکل ترکیبی 648 مگاواتی سلطانیه است و اظهار امیدواری کرد با افتتاح این نیروگاه علاوه بر خودکفایی برق زنجان، نیاز استان‌های همجوار نیز تأمین شود.
 
نماینده ولی فقیه در استان زنجان افزود: افتتاح محور زنجان - طارم نیز تغییرات شگرفی در عبور و مرور مردم زنجان و حتی استان‌های همجوار طارم فراهم خواهد کرد.
 
حجت‌الاسلام خاتمی ادامه داد: با افتتاح این محور شهرستان طارم و روستاهای این منطقه به لحاظ موقعیت اقتصادی بیش از گذشته ارتقاء یافته و توانمندی‌ها و ظرفیت‌های آنان بیش از پیش نمایان خواهد شد.
کد مطلب 1647730

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