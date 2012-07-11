کتاب "استفتائات آیت الله شیخ عبدالکریم حائری" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام صفر فلاحی با اشاره به این که از کتاب استفتائات 2 نسخه خطی شناسایی شده است اظهار داشت: نسخه خطی اول، دارای 224 صفحه و در کتابخانه مدرسه آیت الله گلپایگانی نگهداری می شود و نسخه خطی دوم دارای 324 صفحه و در کتابخانه آستان مقدس قم نگهداری و تصحیح حاضر بر اساس این نسخه انجام شده است.



وی با بیان این که "استفتائات" کتابی با موضوع فقه جعفری و فتواهای علمای شیعه در قرن چهاردهم هجری قمری است بیان کرد: این کتاب فرهنگ دینی و ادبیات 90 سال پیش را مشخص می کند و از ارزش و اهمیّت بالایی برخوردار است.



فلاحی بیان داشت: در این کتاب استفتائاتی یافت می شود که هنوز بی نظیر است و برخی از پاسخ هایی که در این کتاب آمده، خود یک رساله اعتقادی به شمار می آید و ارزش آن را دارد که به صورت کتابی مستقل منتشر شود.



وی عنوان کرد: استفتائات در خصوص کیفیت تعامل مسلمانان با یهود، بهائیان، افراد جدیدالاسلام و منافقان از قسمت های جذاب این کتاب است.



مسئول انتشارات زائر آستان مقدس قم همچنین افزود: کتاب استفتائات آیت الله شیخ عبدالکریم حائری مشتمل بر مقدمه ای از آیت الله حاج شیخ علی پناه اشتهاردی (ره) در معرفی این اثر است.



گفتنی است: کتاب استفتائات آیت الله شیخ عبدالکریم حائری در مدیریت پژوهش آستان مقدس قم توسط حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد عابدی تصحیح، تحقیق و جهت چاپ در درقطع وزیری آماده و درهزار نسخه به همت انتشارات زائر آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه علیها السلام منتشر شده است.