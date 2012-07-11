تولید مینی بوس و اتوبوسBRT با مشارکت چین در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، "وانگ لی پینگ" ظهر امروز چهارشنبه در آیین راه اندازی خط تولید کامیون کشنده سیبا که با مشارکت چین در گروه صنعتی تراکتورسازی تبریز نهایی شده است، گفت: چین آماده است مراودات تجاری و اقتصادی خود را از طریق تبریز با ایران گسترش دهد و در همین چارچوب، به زودی خط تولید مینی بوس و اتوبوس های بی آر تی، در این کلانشهر صنعتی راه اندازی خواهد شد.

وی افزود: روابط اقتصادی و تجاری ایران و چین قدمت دیرینه ای دارد و وجود جاده ابریشم، مصداق این ادعاست.

این مقام سفارت چین در ایران افزود: حجم مبادلات بازرگانی ایران و چین در سال گذشته 45 میلیارد دلار بود که پیش بینی می شود این حجم از مبادلات در سال جاری افزایش چشمگیری داسته باشد.

وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی و تبریز در توسعه ملی ایران سرآمد است، اضافه کرد: جایگاه تبریز و آذربایجان شرقی در حوزه صنعت، تجارت، بازرگانی و اقتصاد برای چین ثابت شده است و انتظار می رود این منطقه در توسعه مناسبات ایران و چین نقش بیشتری ایفا کند.

لی پینگ، موقعیت جغرافیایی آذربایجان شرقی را بسیار ممتاز توصیف کرد و گفت: امید می رود با برنامه ریزی کارشناسانه و فنی، این استان و کلانشهر صنعتی تبریز به یکی از پایگاه های مهم مراودات تجاری و بازرگانی ایران و چین تیدبل شود.

سرکنسول بازرگانی و تجاری سفارت چین در ایران تاکید کرد: چین امروز آماده است تمام مراودات تجاری و بازرگانی خود را از طریق تبریز، با ایران گسترش دهد.

وی اضافه کرد: سعی می شود با استفاده از تمام راهکارهای احتمالی، ارتباطات تجاری و بازرگانی سرمایه گذاران فعال و بازرگانان بخش خصوصی استان های مختلف چین با آذربایجان شرقی توسعه یابد.

خط تولید کامیون کشنده سیبا با حجم سرمایه گذارای 800 میلیارد ریال در زمینی به وسعت چهار هزار و 500 مترمربع راه اندازی شد.

در ایجاد این خط تولید علاوه بر همکاری صنعتگران چینی در قالب انتقال تکنولوژی، گروه خودروسازی بهمن نیز در آن مشارکت داشته است.