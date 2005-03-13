اديان سنتي چين در چارچوب مقرارت دولتي فعاليت مي كنند

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" به نقل از بي بي سي، مارتين پالمر، مدير موسسه پژوهشي مبارزه با تبعيض عليه اديان، در مورد وضعيت حاكم بر چين در خلال انقلاب فرهنگي چين بين سال هاي 1966 و 1977 اظهار داشت : بر اساس تخمين هايي كه ما انجام داده ايم و اين آمار و ارقام مورد تاييد گروه هاي مذهبي فعال در داخل چين نيز هست، چيزي در حدود 90 الي 95 درصد از معابد، مساجد و كليساها به طور كلي ويران شده و از بين رفت يا اين كه اين مكان هاي مذهبي توسط دولت مصادره شده و به عنوان كارخانه يا مدرسه مورد استفاده قرار گرفت.

وي افزود : در قانون اساسي چين و در قوانين جزئي تر پنج دين به عنوان اديان سنتي چيني به رسميت شناخته شده اند، با اين حال نبايد فراموش كرد كه پيروي از هر يك از اين اديان بايد در چارچوب مقررات ويژه اي صورت گيرد كه از طرف دولت تعيين مي شود. اوايل ماه مارس 2005 دولت چين اصلاحاتي را در اين مقررات به عمل آورد. مقامات اين كشور هدف از انجام اين اصلاحات را تضمين آزادي انتخاب مذهب اعلام كرده اند.

مدير موسسه پژوهشي مبارزه با تبعيض عليه اديان خاطر نشان ساخت : سركوب فرقه فالون گونگ و ممنوعيت فعاليت هاي آنان نيز از مجموعه مواردي بود كه اعتراضات فراواني را در داخل و خارج چين برانگيخت.

مارتين پالمر در مورد علت دلايل حساسيت شديد دولت چين به اين فرقه مي گويد: علت نگراني شديد دولت چين از به وجود آمدن فرقه فالون گونگ اين بود كه در طول پنج هزار سال گذشته تمام حكومت هاي عمده اين كشور به دليل به وجود آمدن فرقه هاي مذهبي به تدريج تضعيف شده و ظرف مدت كوتاهي جاي خود را به حكومتي ديگر داده اند. به عنوان مثال در سالهاي 1900جنبش باكسر امپراطوري چين را به قدري ضعيف كرد كه در سال 1911 اين خاندان از بين رفتند. يا مثلا سقوط خاندان مينگ در نتيجه شورش گروهي بودايي به نام وايت لوتوس اتفاق افتاد.

وي اظهار داشت : سقوط خاندان يوآن هم از همين قاعده تبعيت مي كند و به همين دليل يك نوع حس تاريخي در چين هست كه جنبش هايي مانند فالون گانگ را خطرناك مي داند.

مدير موسسه پژوهشي مبارزه با تبعيض عليه اديان معتقد است : نگاهي به وضعيت اين فرقه در چين امروز به خوبي نشان مي دهد كه حزب كمونيست در هراس است كه نكند فعاليت هاي آن مناسبات حكومت و دين به معني اعم كلمه را دچار مشكل و تغييرات كرده و باعث سقوط نظام شود.