۲۱ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۰

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم:

دولت عربستان از وخیم‌تر شدن وضعیت موجود جلوگیری کند

قم - خبرگزاری مهر: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور اطلاعیه‌ای ضمن محکوم کردن دستگیری شیخ باقر نمر النمر، امام جمعه عوامیه عربستان، از دولت این کشور خواست با در پیش گرفتن عقلانیت، از وخیم‌تر شدن وضعیت موجود جلوگیری کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه جامعه مدرسین آمده است: بر اساس گزارش‌های دریافت شده ماموران آل سعود روز یکشنبه( 18 تیرماه) با یورش ناگهانی و تیراندازی به خودرو روحانی محترم و مورد علاقه مردم منطقه الشرقیه عربستان، وی را مجروح و بازداشت کرده‌اند. پس از آن به تظاهر کنندگان و معترضان به این اقدام حمله کرده و سه نفر را شهید و ده‌ها نفر را مجروح و تعدادی را بازداشت کردند.

در ادامه این اطلاعیه تصریح شده است: بی‌تردید این اقدام ناشایست نقض حقوق بشر و مصداق بارز تروریسم است. آیا جز این است که دولت عربستان باید حافظ جان همه شهروندان - به ویژه عالمان و اندیشمندان - باشد.

در ادامه این اطلاعیه بیان شده است: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن ابراز انزجار از اقدام مقامات عربستانی در تعرض به شخصیت‌های مذهبی و اعلام همدردی با مردم منطقه الشرقیه، از سازمان‌های بین‌المللی و داعیان حقوق بشر می‌خواهد به مسئولیت خویش عمل کنند.

جامعه مدرسین حوزه در پایان اطلاعیه خود تأکید کرده است: بی‌شک مسئولیت جان این روحانی شریف بر عهده دولت عربستان است و امیدواریم که دولت عربستان با در پیش گرفتن عقلانیت، از وخیم‌تر شدن وضعیت موجود جلوگیری کند.
 

