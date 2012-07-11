به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه جامعه مدرسین آمده است: بر اساس گزارش‌های دریافت شده ماموران آل سعود روز یکشنبه( 18 تیرماه) با یورش ناگهانی و تیراندازی به خودرو روحانی محترم و مورد علاقه مردم منطقه الشرقیه عربستان، وی را مجروح و بازداشت کرده‌اند. پس از آن به تظاهر کنندگان و معترضان به این اقدام حمله کرده و سه نفر را شهید و ده‌ها نفر را مجروح و تعدادی را بازداشت کردند.



در ادامه این اطلاعیه تصریح شده است: بی‌تردید این اقدام ناشایست نقض حقوق بشر و مصداق بارز تروریسم است. آیا جز این است که دولت عربستان باید حافظ جان همه شهروندان - به ویژه عالمان و اندیشمندان - باشد.



در ادامه این اطلاعیه بیان شده است: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن ابراز انزجار از اقدام مقامات عربستانی در تعرض به شخصیت‌های مذهبی و اعلام همدردی با مردم منطقه الشرقیه، از سازمان‌های بین‌المللی و داعیان حقوق بشر می‌خواهد به مسئولیت خویش عمل کنند.



جامعه مدرسین حوزه در پایان اطلاعیه خود تأکید کرده است: بی‌شک مسئولیت جان این روحانی شریف بر عهده دولت عربستان است و امیدواریم که دولت عربستان با در پیش گرفتن عقلانیت، از وخیم‌تر شدن وضعیت موجود جلوگیری کند.

