مافیای قدرت و ثروت پارسال به اقتصاد ایران نفوذ کرد/ انتقاد از کاهش نظارت دولت

محمد رضا پور ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص علت گرانی های اخیر گفت: بخش نظارتی دولت در چند ماه گذشته از نظم و انضباط درستی برخودار نبود.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ایران پیش از این هم در طول 30 سال اخیر مورد تحریم های شدید اقتصادی قرار گرفته بود و تهدید ها امر جدیدی نیست.

وی ادامه داد: اقتصاد کشور در حال گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی است که در آن مکانیزم عرضه و تقاضا حرف اول را می زند، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها هم در همین راستا در طول دو سال اخیر اجرا شد.

پور ابراهیمی تصریح کرد: دولت تورم ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را به خوبی مدیریت کرد و اجازه سو استفاده سود جویان را در بازار و نظام عرضه نداد.

وی همچنین عدم حضور جدی دولت در عرصه نظارت و بی برنامگی دولت را از عوامل گرانی های اخیر خواند و گفت: ادغام وزارت بازرگانی و وزرات صنایع در قالب وزارت صنعت، معدن و تجارت تمرکز این وزارتخانه را بر مدیریت بازار کاهش داد.

پور ابراهیمی انتظار تورمی موجود در جامعه را نوعی تورم کاذب خواند و اظهار داشت: در شرایط موجود انتظار تورمی بالاتر از سطح تورم واقعی است.

نائب رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش قیمت کالاهای اساسی ربطی به تحریم ها ندارد اظهار داشت: برخی سودجویان منافع شخصی را به منافع ملی ترجیح می دهند و از موقعیت اقتصادی که تحریم ها به وجود آورده است برای ایجاد نوسانات در بازار اقتصادی کشور استفاده می کنند.

وی افزود: البته بسیاری از تولید کنندگان کشور همراه با دولت و ملت هستند و در راستای حل مشکلات اقتصادی به دولت کمک می کنند.

پور ابراهیمی تصریح کرد: مافیای قدرت و ثروت به دنبال منافع شخصی خود هستند و حاضرند برای دست یابی به منافع شخصی خود منافع ملی را زیر پا بگذارند و با این هدف خود را به گروه هایی که به قدرت می رسند نزدیک می کنند تا از موقعیت آن ها استفاده کنند.

وی ادامه داد: مافیای قدرت و ثروت زمانی که این گروه ها از قدرت به کنار می روند از آن ها دور می شوند و به گروه های دیگر می پیوندند، این گروه ها متاسفانه سال گذشته به اقتصاد ما ورود داشتند و متاسفانه یکی از چالش های کشور و بخشی از واقعیت اقتصاد ما هستند.

پور ابراهیمی با اشاره به فرمایشات رهبری در خصوص مافیای قدرت و ثروت تصریح کرد: مقام معظم رهبری در جریان انتخابات مجلس شورای اسلامی به نمایندگان توصیه کردند به مراکز قدرت وثروت نزدیک و وابسته نشوند.