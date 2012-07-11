جلال هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: این اعتبارات در قالب 18 فصل و 57 برنامه توزیع میشود.
وی اظهار داشت: پروژههای فصل عمران شهری و روستایی با 29 درصد، فصل حمل و نقل با 28 درصد و فصل کشاورزی و منابع طبیعی با 8 درصد حائز بیشترین اعتبار بودهاند.
وی تصریح کرد: برنامههای فصل فرهنگ، هنر و گردشگری با 7.9درصد، فصل صنعت و معدن با 7 درصد، فصل آب با 5.2 درصد و فصل آموزش با 4.9 درصد مجموع اعتبارات عمرانی شهرستان را به خود اختصاص دادهاند.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته 290 پروژه عمرانی در شهرستان پیگیری شد، اضافه کرد: تعدادی از این پروژهها امسال آغاز و به پایان میرسد و برخی تکمیلی است.
رئیس شورای برنامهریزی شهرستان نیشابور ادامه داد: اداره راه و شهرسازی با 48 پروژه با اعتبار 84 میلیارد و 416 میلیون ریال در رأس دریافت اعتبارات برای خدمت بیمنت به مردم قرار داد.
هاشمی گفت: در فصل منابع آب 15 میلیارد و 820 میلیون ریال اعتبار تعریف شد تا جهاد کشاورزی با پنج پروژه، اداره آب با سه پروژه و اداره آب و فاضلاب شهری با سه پروژه در برنامه تامین و عرضه آب فعالیت کنند.
وی یادآور شد: شرکت شهرکهای صنعتی نیشابور نیز پنج پروژه را با اعتبار 18 میلیارد و 900 میلیون ریال برای توسعه و ارتقای زیرساختهای شهرکهای صنعتی خیام و عطار این شهرستان اجرایی میکند.
این نماینده عالی دولت با بیان اینکه در هیچ مقطعی چون دولتهای نهم و دهم به احداث بناهای دینی توجه نشده است، گفت: امسال سه میلیارد و 463 میلیون ریال برای تکمیل پنج حوزه علمیه و مصلی اختصاص یافت.
هاشمی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته دولت چهار میلیارد و 500 میلیون ریال به تکمیل مجتمع فرهنگی مذهبی مصلی خرو مساعدت داشته است افزود: امسال نیز دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال برای تکمیل مصلی اختصاص داده است.
وی با اشاره به سخن استاندار در رابطه با وضعیت برخی بودجههای دستگاههای اجرایی در سطح تهران از مسئولان شهرستان خواست با پشتکار زیاد و با رایزنی مناسب اعتبارات دیگری را برای نیشابور فراهم کنند.
وی حمل این اعتبارات را از اعتبارات سرمایهای و تملک دارایی که بیشتر از حمل عوارض مالیاتی تامین میشود، عنوان کرد.
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