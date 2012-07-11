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۲۱ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۲۱

خواجه‌ئیان عنوان کرد:

ثبت‌نام طرح پزشک خانواده در مراکز بهداشتی استان بوشهر

ثبت‌نام طرح پزشک خانواده در مراکز بهداشتی استان بوشهر

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون فنی مرکز بهداشت استان بوشهر گفت: خانواده‌های شهری استان بوشهر برای ثبت نام در برنامه پزشک خانواده به نزدیک‌ترین مرکز بهداشتی درمانی محل سکونت خود مراجعه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدی خواجه‌ئیان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران به تشریح چگونگی اجرای طرح پزشک خانواده در استان بوشهر پرداخت و اظهار داشت: ثبت‌نام خانواده‌ها در مناطق شهری استان بوشهر از یک ماه پیش در مراکز بهداشتی درمانی آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

معاون فنی مرکز بهداشت استان  بیان کرد: در طرح پزشک خانواده، دفترچه‌های هر فرد به نام پزشک خانواده محل سکونت صادر می‌شود و تمام سازمان‌های بیمه‌ای نیز پرداخت‌های خود را مطابق با کد پزشک خانواده مربوطه در نظر می‌گیرند و هیچ فردی نمی‌تواند برای دریافت خدمات نزد پزشک دیگری مراجعه کند.

خواجه‌ئیان افزود:‌ در این طرح هیچ رابطه مالی بین بیمار و پزشک وجود ندارد و حتی در مسیر ارجاع، خدمات به صورت رایگان و یا با فرانشیز اندک خواهد بود و اگر هر فردی غیر از این مسیر را برای دریافت خدمات مراجعه کند، همه خدمات به صورت آزاد محاسبه می‌شود .

وی با اشاره به وظایف پزشک خانواده بیان داشت: پزشک خانواده موظف است هفت ساعت در روز در محل مراکز بهداشتی درمانی یا مطب ها، خدمات رسانی کند که چهار ساعت در صبح و سه ساعت در بعد از ظهر خواهد بود.

خواجه‌ئیان گفت: پزشک مکلف است تلفن همراه خود را برای خدمات مشاوره‌ای در اختیار مردم قرار دهد تا در ساعات تعطیل نیز خدمات دریافت کنند و در صورت موارد اورژانسی، افراد می‌توانند به طور مستقیم به بیمارستان‌ها ، کلینیک‌ها و سایر مرکز درمانی مراجعه و با توجه به تعرفه‌های دولتی از خدمات درمانی استفاده کنند.

وی افزود: هر فرد می‌تواند از بین چهار پزشک انتخاب شده برای منطقه سکونت خود، یک پزشک را انتخاب کرده و امکان تغییر پزشک نیز با اجازه کمیته اجرایی برنامه پزشک خانواده در سال دو بار وجود دارد.

معاون فنی مرکز بهداشت استان بوشهر اضافه کرد: هر مرکز بهداشتی درمانی پس از اتمام مرحله ثبت‌نام به عنوان تیم هدایت‌کننده برنامه پزشک خانواده مسئولیت دو هزار نفر را به طور مستقیم و هشت هزار نفر را به صورت غیر مستقیم و با نظارت بر پایگاه‌ها بر عهده دارد.

وی اضافه کرد: در طرح پزشک خانواده که مشابه این طرح حدود پنج سال است در مناطق روستایی و شهرهای زیر 22هزار نفر در حال اجراست، خدمات بهداشتی و درمانی جمعیتی بین دو هزار و 500 تا سه هزار نفر از مردم در سطح شهرهای استان با یک فاصله مکانی مشخص و یک سری تعاریف خاص در اختیار یک تیم سلامت قرار می گیرد.

خواجه‌ئیان ادامه داد: این تیم سلامت توسط یک پزشک مدیریت و رهبری می شود و پس از ثبت نام نزد آن پزشک، مسئولیت سلامت آن فرد یا خانواده بر عهده وی خواهد بود.

کد مطلب 1647771

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