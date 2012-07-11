به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدی خواجه‌ئیان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران به تشریح چگونگی اجرای طرح پزشک خانواده در استان بوشهر پرداخت و اظهار داشت: ثبت‌نام خانواده‌ها در مناطق شهری استان بوشهر از یک ماه پیش در مراکز بهداشتی درمانی آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

معاون فنی مرکز بهداشت استان بیان کرد: در طرح پزشک خانواده، دفترچه‌های هر فرد به نام پزشک خانواده محل سکونت صادر می‌شود و تمام سازمان‌های بیمه‌ای نیز پرداخت‌های خود را مطابق با کد پزشک خانواده مربوطه در نظر می‌گیرند و هیچ فردی نمی‌تواند برای دریافت خدمات نزد پزشک دیگری مراجعه کند.

خواجه‌ئیان افزود:‌ در این طرح هیچ رابطه مالی بین بیمار و پزشک وجود ندارد و حتی در مسیر ارجاع، خدمات به صورت رایگان و یا با فرانشیز اندک خواهد بود و اگر هر فردی غیر از این مسیر را برای دریافت خدمات مراجعه کند، همه خدمات به صورت آزاد محاسبه می‌شود .

وی با اشاره به وظایف پزشک خانواده بیان داشت: پزشک خانواده موظف است هفت ساعت در روز در محل مراکز بهداشتی درمانی یا مطب ها، خدمات رسانی کند که چهار ساعت در صبح و سه ساعت در بعد از ظهر خواهد بود.

خواجه‌ئیان گفت: پزشک مکلف است تلفن همراه خود را برای خدمات مشاوره‌ای در اختیار مردم قرار دهد تا در ساعات تعطیل نیز خدمات دریافت کنند و در صورت موارد اورژانسی، افراد می‌توانند به طور مستقیم به بیمارستان‌ها ، کلینیک‌ها و سایر مرکز درمانی مراجعه و با توجه به تعرفه‌های دولتی از خدمات درمانی استفاده کنند.

وی افزود: هر فرد می‌تواند از بین چهار پزشک انتخاب شده برای منطقه سکونت خود، یک پزشک را انتخاب کرده و امکان تغییر پزشک نیز با اجازه کمیته اجرایی برنامه پزشک خانواده در سال دو بار وجود دارد.

معاون فنی مرکز بهداشت استان بوشهر اضافه کرد: هر مرکز بهداشتی درمانی پس از اتمام مرحله ثبت‌نام به عنوان تیم هدایت‌کننده برنامه پزشک خانواده مسئولیت دو هزار نفر را به طور مستقیم و هشت هزار نفر را به صورت غیر مستقیم و با نظارت بر پایگاه‌ها بر عهده دارد.

وی اضافه کرد: در طرح پزشک خانواده که مشابه این طرح حدود پنج سال است در مناطق روستایی و شهرهای زیر 22هزار نفر در حال اجراست، خدمات بهداشتی و درمانی جمعیتی بین دو هزار و 500 تا سه هزار نفر از مردم در سطح شهرهای استان با یک فاصله مکانی مشخص و یک سری تعاریف خاص در اختیار یک تیم سلامت قرار می گیرد.

خواجه‌ئیان ادامه داد: این تیم سلامت توسط یک پزشک مدیریت و رهبری می شود و پس از ثبت نام نزد آن پزشک، مسئولیت سلامت آن فرد یا خانواده بر عهده وی خواهد بود.