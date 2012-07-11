آزادسازی بیش از 95 درصد املاک واقع در بزرگراه امام علی (ع)

به گزارش خبرنگارمهر، محمد حسین پورزرندی در نشست اعضای هیات مدیره روسای کمیسیون های انجمن علمی اقتصاد شهری ایران که با حضور اساتید دانشگاه برگزار شد با اشاره به انتشار فصلنامه بین الملی اقتصاد شهری گفت : همواره منابع مالی از معضلات کلان شهرها در دنیاست و اقتصاد شهری باید به این بخش در مدیریت شهری کمک کند .

وی افزود : بیش از 70 درصد زندگی امروز شهرنشینی است که شهروندان می خواهند با آسایش زندگی کنند و این فصلنامه ضرورتی بود تا بتواند محیط اقتصاد شهری را در کل کشور به هم نزدیک کند .

پورزرندی در ادامه با اشاره به عملیات اجرایی بزرگراه امام علی (ع) گفت : یک سوم آزاد سازی املاک واقع در این بزرگراه در منطقه 7 قرار دارد و این پروژه از اولویت های شهرداری است که هیچیک از شهرداران گذشته جسارت انجام این کار را نداشتند ؛ چراکه عبور این بزرگراه ا ز مناطق محروم و با معارضان ملکی زیاد بود و ابعاد اجتماعی ، فرهنگی و اعتراضات مختلف داشت .

معاون شهردار تهران تصریح کرد : با اقدامی که در این دوره انجام شد هم اکنون بیش از هزار میلیارد تومان برای خرید املاک در مسیر، اعتبار پیش بینی شده و همچنین بیش از 95 درصد آزاد سازی املاک نیز صورت گرفته است .

پورزرندی افزود : هر تملکی که صورت می گیرد بلافاصله کارگاهی ایجاد می شود و با توجه به این که باید پروژه اوایل سال 92 تحویل داده شود کار با سرعت در حال انجام است.

وی خاطر نشان کرد : هم اکنون ال سی این پروژه باز شده و بخشی از آن از طریق بانک های چینی واریز می شود و در بخشی که احتمال کسری وجود دارد باید فاینانس آن بیشتر شود.

پورزرندی ادامه داد : مسیر این پروژه 33 کیلومتر است که از شمالی ترین نقطه شهر آغاز و به بهشت زهرا(س) می رسد و می تواند شمال را به جنوب شهر در کوتاه ترین زمان متصل کند .

وی تصریح کرد : هیچ پروژه نیمه تمامی در این دوره مدیریت شهری باقی نخواهد ماند و پروژه هایی مانند بزرگراه شهید صیاد شیرازی ، یادگار امام (ره) ، تونل صدر - نیایش و بزرگراه امام علی (ع) از اولویت های این پروژه هاست .

پورزرندی در ادامه از ارائه تفریغ بودجه شهرداری تا چند روز آینده به شورای شهر خبر داد و گفت : به زودی و در چند روز آینده فیش های عوارض نیز به خانه های شهروندان ارسال می شود و هیچ افزایش عوارضی نیز وجود ندارد .

وی با اشاره به وضعیت ترخیص واگن ها ی مترو اظهار کرد : در بخش مترو بودجه 600 میلیارد تومان پیش بینی شده بود که شهرداری 750 میلیارد تومان هزینه کرد و ترخیص واگن ها ی مترو از جمله مشکلاتی بود که به دلیل کمبود بودجه بسیاری از واگن ها از آذرماه سال گذشته در گمرک مانده بود و بسیاری از خطوط به این دلیل افتتاح نمی شد .

پورزرند ی با بیان این که دولت در این بخش تنها 192 میلیارد تومان کمک کرده است ، افزود : در این بخش 50 درصد دولت متعهد و 50 درصد بر عهده شهرداری است ، اما مکاتبات با دولت به نتیجه نرسیده است و شهرداری برای رفع مشکل 50 درصد را به صورت نقد و 50 درصد بودجه را به صورت واگذاری املاک با همکاری بانک کارگذار انجام داده است تا بتواند واگن ها را از مترو ترخیص کند .

وی خاطر نشان کرد : به دلیل اهمیت مترو دو برابر بودجه تامین شده به آن تزریق شده است و این موضوع در کنار سایر پروژه های در اولویت شهرداری مانند بزرگراه ها دنبال می شود .

معاون مالی و اداری شهرداری تهران در ادامه گفت : در ساخت بزرگراه امام علی (ع) در مسیرهایی قرار گرفتیم که گاهی بیش از قیمت روز پرداخت کنیم و پول تملک املاک در سه بخش و در زمان مبایعه نامه ، به نام زدن به شهرداری و تحویل ملک به صورت نقدی پرداخت می شود .

وی افزود : قیمت ها با کارشناسی کارشناسان مستقر در سازمان املاک مشخص می شود و اعتراضات قابل بررسی است .

پورزندی در ادامه اظهار کرد : صورت های مالی شهرداری آماده است و شنبه به شورای شهر ارائه می شود .



