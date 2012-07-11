مشارکت صنایع دفاع در طرحهای نفتی/ واردات همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی امروز در مراسم امضای قرارداد ساخت 14 دستگاه دکل جدید حفاری خشکی با سازندگان ایرانی گفت: در حال حاضر اراده دولت و مجلس شورای اسلامی شتاب حرکت لوکوموتیو توسعه اقتصاد کشور یعنی صنعت نفت است و از این رو، با امضای قراردادهای جدید امکان توسعه بیشتر این صنعت فراهم شده است.

وزیر نفت با اشاره به امضای قراردادهای جدید به منظور افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز و صادرات کشور، تصریح کرد: به منظور توسعه تمام میادین نفت و گاز کشور برنامه ریزی های لازم انجام شده است.



این عضو کابینه دولت دهم با یادآوری اینکه در شرایط فعلی با وجود توسعه ساخت داخل اما هنوز واردات کالاهای مورد نیاز صنعت نفت از خارج کشور ادامه دارد، از استفاده از توان و ظرفیت صنایع دفاع برای توسعه صنعت نفت و گاز خبر داد و افزود: امضای قرارداد 14 دستگاه دکل حفاری یکی از پیش نیازهای اصلی توسعه صنعت نفت است.



این مقام مسئول با بیان اینکه به اندازه یکصدسال گذشته باید چاه جدید در صنعت نفت حفاری شود، تاکید کرد: انتقال دانش و تکنولوژی و رونمایی از نخستین دکل ملی از مهمترین اهداف امضای این قرارداد است.



وزیر دفاع: صنعت نفت در خط مقدم تحریم‌ها قرار گرفت



در ادامه این نشست، سردار احمد وحیدی وزیر دفاع با بیان اینکه حرکت جدید برای قطع وابستگی صنعت نفت به خارجی‌ها آغاز شده است، گفت: در حال حاضر نفت پیشقراول مقابله با استکبار بوده و صنعت نفت کشور در خط مقدم تحریم‌ها قرار گرفته است.

این عضو کابینه دولت دهم از اجرای سیاست‌های همه جانبه به منظور شکست خط مقدم تحریم صنعت نفت خبر داد و افزود: وزارت دفاع همزمان با افزایش تحریم‌های خارجی در کنار وزارت نفت ایستاده است.



وی با اشاره به ضرورت بومی سازی برخی از کالاها و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت در داخل کشور، خاطر نشان کرد: با امضای قرارداد امروز زنجیره ساخت دکل های حفاری در صنعت نفت بومی می شود.