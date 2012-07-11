آخرین وضعیت استادیوم حافظیه/ ورزشگاه نیم فصل اول میزبان بازیها نیست

غلامرضا کمانه در گفتگو با مهر توضیح داد: کار بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده در حال پیگیری است.

وی با اشاره به اینکه 65 سانتی متر خاکبرداری صورت گرفته، بیان کرد: همچنین چاه های جذبی ایجاد شده، شبکه های جمع آوری آبهای سطحی نیز صورت گرفته و اکنون در مرحله بلوکاژ هستیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس عنوان کرد: بعد از اتمام این مرحله فعالیت بخش لوله های برودتی انجام و بعد از آن چمن کاری آغاز خواهد شد.

کاشت چمن در شهریور

کمانه تصریح کرد: همه کارهایی که انجام می شود براساس آخرین استانداردهای مربوطه است و برنامه زمان بندی نیز به صورتی است که در شهریورماه کاشت چمن آغاز می شود.

وی همچنین بیان کرد: تا آن زمان بازیها در ورزشگاه شهید دستغیب و اگر لازم باشد در ورزشگاه پاسارگاد شهرستان سعادت شهر برگزار می شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس عنوان کرد: از نیم فصل دوم نیز بازیها در ورزشگاه حافظیه انجام خواهد شد.

کمانه گفت: بر اساس صحبتهای انجام شده در مورد مسائل باشگاه فجر مسئولان باشگاه اطلاع رسانی خواهند کرد.