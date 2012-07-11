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۲۱ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۷

نوروزی در گفتگو با مهر:

اردوهای طرح هجرت دانشجویان شرق گلستان آغاز شد

اردوهای طرح هجرت دانشجویان شرق گلستان آغاز شد

کلاله - خبرگزاری مهر: مسئول فرهنگی و دانشجویی دانشگاه پیام نور کلاله از اجری طرح اردوهای هجرت دانشجویان شرق استان از سوی این واحد دانشجویی خبر داد.

فاطمه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 210 دانشجو از شرق استان در این اردو شرکت دارند که 120 نفر بانوان و از شهرستانهای کلاله، مینودشت و گالیکش هستند.

وی اظهار داشت: همچنین 70 نفر از دانشجویان نیز از دانشگاه پیام نور کلاله رد اردوهای طرح هجرت حضور دارند.

وی عنوان کرد: این دانشجویان قرار است به روستاهای منطقه از جمله حاج علی اسلامی، بانیال، فتح آباد، ثارالله و 17 شهریور اعزام شوند.

نورزی بیان داشت: کارگاه فرهنگی و آمزوشی شامل، آموزش زبان، ریاضی، گلسازی و ... است.

به گفته نوروزی مدت اجرای این اردوها 10 روزه است.

کد مطلب 1647792

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