اردوهای طرح هجرت دانشجویان شرق گلستان آغاز شد

فاطمه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 210 دانشجو از شرق استان در این اردو شرکت دارند که 120 نفر بانوان و از شهرستانهای کلاله، مینودشت و گالیکش هستند.

وی اظهار داشت: همچنین 70 نفر از دانشجویان نیز از دانشگاه پیام نور کلاله رد اردوهای طرح هجرت حضور دارند.

وی عنوان کرد: این دانشجویان قرار است به روستاهای منطقه از جمله حاج علی اسلامی، بانیال، فتح آباد، ثارالله و 17 شهریور اعزام شوند.

نورزی بیان داشت: کارگاه فرهنگی و آمزوشی شامل، آموزش زبان، ریاضی، گلسازی و ... است.

به گفته نوروزی مدت اجرای این اردوها 10 روزه است.