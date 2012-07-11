۲۱ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۴۵

مهدی نژاد خبر داد:

فعالیت 13 حوزه علمیه در استان سمنان

دامغان–خبرگزاری مهر: سرپرست حوزه های علمیه استان سمنان از فعالیت 13 حوزه علمیه در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی مهدی نژاد صبح چهارشنبه در آیین تودیع و معارفه سرپرست حوزه های علمیه شهرستان دامغان در سالن جلسات حوزه علمیه امام صادق (ع) این شهرستان، گفت: در حوزه های علمیه استان سمنان 80 نفر استاد به کار تدریس مشغول هستند.

وی با بیان اینکه امروزه حوزه های علمیه منشاء خیرات و برکات در جامعه هستند تصریح کرد: نقش حوزه های علمیه در ترویج و گسترش فرهنگ دینی و اسلامی مهم و ضروری است و باید در جهت تقویت این فرهنگ تلاش کرد.

مهدی نژاد از حوزه علمیه دامغان به عنوان حوزه علمیه برتر در سطح استان سمنان یاد کرد و اظهار داشت: حوزه علمیه دامغان در سطح کشور و استان از رتبه خوبی برخوردار است و با عملکرد خوب توانست در سطح کشور و استان بدرخشد.

امام جمعه گرمسار یادآور شد: باید ارتباط روحانیون با جامعه بیشتر شود و از این طریق سطح اطلاعات و آگاهی آحاد جامعه را افزایش دهند.

مهدی نژاد به توطئه های دشمنان در ضربه زدن به فرهنگ دینی و اسلامی در جامعه اشاره داشت و افزود: دشمنان از وجود روحانیون هراس دارند و از این طریق می کوشند به فرهنگ دینی و اسلامی در سطح جامعه ضربه و آسیب وارد کنند.

در این آئین، از خدمات و زحمات حجت الاسلام احمد فوادیان، سرپرست قبلی حوزه های علمیه شهرستان دامغان تقدیر شد و حجت الاسلام محمد حسن رستمیان به عنوان سرپرست جدید معرفی شد.

کد مطلب 1647802

