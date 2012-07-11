فعالیت 13 حوزه علمیه در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی مهدی نژاد صبح چهارشنبه در آیین تودیع و معارفه سرپرست حوزه های علمیه شهرستان دامغان در سالن جلسات حوزه علمیه امام صادق (ع) این شهرستان، گفت: در حوزه های علمیه استان سمنان 80 نفر استاد به کار تدریس مشغول هستند.

وی با بیان اینکه امروزه حوزه های علمیه منشاء خیرات و برکات در جامعه هستند تصریح کرد: نقش حوزه های علمیه در ترویج و گسترش فرهنگ دینی و اسلامی مهم و ضروری است و باید در جهت تقویت این فرهنگ تلاش کرد.

مهدی نژاد از حوزه علمیه دامغان به عنوان حوزه علمیه برتر در سطح استان سمنان یاد کرد و اظهار داشت: حوزه علمیه دامغان در سطح کشور و استان از رتبه خوبی برخوردار است و با عملکرد خوب توانست در سطح کشور و استان بدرخشد.

امام جمعه گرمسار یادآور شد: باید ارتباط روحانیون با جامعه بیشتر شود و از این طریق سطح اطلاعات و آگاهی آحاد جامعه را افزایش دهند.

مهدی نژاد به توطئه های دشمنان در ضربه زدن به فرهنگ دینی و اسلامی در جامعه اشاره داشت و افزود: دشمنان از وجود روحانیون هراس دارند و از این طریق می کوشند به فرهنگ دینی و اسلامی در سطح جامعه ضربه و آسیب وارد کنند.

در این آئین، از خدمات و زحمات حجت الاسلام احمد فوادیان، سرپرست قبلی حوزه های علمیه شهرستان دامغان تقدیر شد و حجت الاسلام محمد حسن رستمیان به عنوان سرپرست جدید معرفی شد.