توقیف پروژه مهرماندگارتوسط شهرداری/ تعطیلی دوروز پس ازبازدید محرابیان

به گزارش خبرنگار مهر، شهرداری یاسوج صبح امروز چهارشنبه از انجام عملیات احداث تالار فرهنگی یاسوج از مصوبات سفر اول هیئت دولت به استان و از پروژه های مهر ماندگار جلوگیری کرد.

در حالی این پروژه تعطیل شده که طی روزهای گذشته علی اکبر محرابیان نماینده ویژه رئیس جمهور و مسئول پروژه های مهر ماندگار از این پروژه دیدن و بر تسریع در اجرای آن تاکید کرده بود.

این پروژه که پس از شش سال تعطیلی در این مدت با اختصاص بودجه ای به میزان 22 میلیارد تومان آغاز به کار کرده بود اینک به دلیل آنچه نداشتن پروانه ساخت عنوان شده، از سوی شهرداری متوقف شد.

در حالی این پروژه متوقف می شود که فردا حدود 10 نفر از مدیران سینمایی وزارت ارشاد برای شرکت در مراسم اختتامیه جشنواره منطقه ای سینمای جوان و بررسی مشکلات سینمایی به یاسوج سفر می کنند.

شهردار یاسوج در خصوص علت تعطیلی این پروژه گفت: این پروژه به دلیل نداشتن پروانه ساخت متوقف شده است.

قباد نگین تاجی اظهار داشت: باید مسئولان این پروژه هرچه سریعتر نسبت به اخذ پروانه ساخت اقدام کنند.

تالار فرهنگی یاسوج بزرگترین تالار فرهنگی کشور است که در مساحتی ۲۳هزار مترمربع با ظرفیت یک هزار و ۵۰۰نفر احداث می شود.

اگرچه مسئولان وعده داده اند که پروژه های مهر ماندگار و از جمله این پروژه تا خردادماه ۹۲به بهره برداری می رسند اما باید ماند و دید که با اینگونه مشکلات این وعده ها محقق می شوند.