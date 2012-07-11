آلودگی هوای تهران بحرانی نیست/ منع حفاری همزمان با آغاز ماه رمضان

محمد رضا محمودی درگفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که آلودگی هوای تهران به اندازه ای که رسانه ها بزرگ نمایی می کنند بحرانی نیست گفت: هوای تهران در وضعیت ناسالم است و نیازی به تشکیل کمیته اضطرار نیست و در صورت افزایش آلودگی هوا این کمیته تشکیل جلسه می دهد .

وی ادامه داد: کودکان ،کهنسالان و بیماران قلبی ،تنفسی در این وضعیت تنها در صورت نیاز در سطح شهر تردد کنند و برای کاهش عوارض آلودگی از کولر های آبی استفاده شود .

محمودی با بیان این که طرحی برای افزایش محدوده زوج و فرد نداریم گفت: زمانی محدوده زوج و فرد آن هم به صورت موقت گسترش پیدا می کند که هوای تهران در شرایط بحرانی باشد که در حال حاضر نیازی به اجرایی شدن این طرح نیست .

وی در خصوص تعطیلی پایتخت به دلیل افزایش دما گفت: در حال حاضر دمای شهر تهران 40 درجه است و بر اساس قانون در صورتی که دمای هوای تهران به 50 درجه برسد در این خصوص تصمیم گیری می شود .

معاون استاندار تهران با اشاره به منع حفاری در شهر تهران همزمان با آغاز ماه رمضان گفت : به دلیل اجرای طرح ضیافت در تمام شهرها حفاری از آغاز ماه رمضان ممنوع می شود . این موضوع به اطلاع شهرداری رسیده است و به زودی رسما ابلاغ می شود .