زنان در دنیای غرب مبدل به کالا شده اند/بانوان هدف جنگ فرهنگی دشمن

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدحسن رحیمیان ظهر چهار شنبه در سخنرانی پایانی راهپیمایی روز ملی عفاف و حجاب که در مسجد گوهرشاد حرم رضوی برگزار شد، اظهار کرد: جاهلیت صدر اسلام تنها در زنده به گور کردن زنان و دختران بود و این در حالی است که امروز اگر به جامعه مدرن و جاهلیت غرب نگاهی کنیم متوجه خواهیم شد که آنها روح و جسم و هویت زنان را نیز به گور می‌سپارند و از بین می‌برند.

وی به وضعیت و جایگاه زنان در جامعه مدرن و جامعه غربی اشاره کرد و گفت: متاسفانه امروز در کشور شاهد ترویج غرب ‌زدگی‌ها و فرهنگ غربی هستیم.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران به به عنوان آزادی زن در دنیای غرب اشاره کرد و افزود: در دنیای غرب از زنان برای کسب سود بیشتر و لذت‌طلبی به ابزارها و کالاها تبدیل شده اند و سرمایه‌داران غربی همواره از زنان استفاده ابزاری می‌کنند.

وی با انتقاد به شرکت های هواپیمایی در رابطه با استخدام بانوان بی حجاب در شرکت های هواپیمایی با عنوان مهماندار همان نگاه ابزاری به زن در جوامع غربی است، ادامه داد: متاسفانه در برنامه ها و سریال های رسانه ملی نیز شاهد بی حجابی هستیم.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثار گران با اشاره به توطئه‌های غرب در ترویج بدحجابی و تهاجم فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: امروز شما زنان باحجاب با مقاومت خود توطئه‌ها را خنثی کرده یا در حال خنثی کردن هستید و انشاء الله در آینده شاهد روزگاری باشیم که پرچم اسلام بر بام دنیا به اهتزاز دربیاید.

وی با بیان اینکه مسئله حجاب مسئله فردی و شخصی نیست چرا که حجاب مسئله‌ای است که آثار اجتماعی و تربیتی دارد، تصریح کرد: امروز تمام هجمه‌های فرهنگی و تحریم‌های اقتصادی علیه نظام جمهوری اسلامی در این راستا است که جامعه را تحت فشار قرار داده و مردم مقابل نظام بایستند و نظام نیز دست به تسلیم در برابر غرب بلند کنند در حالی که ما مردم شعار هیهات من الذلة سر می‌دهیم و در مقابل تمام جنگ‌های دشمن به ویژه جنگ فرهنگی علیه نظام می‌ایستیم.

حجت الاسلام رحیمیان با بیان اینکه باید شما زنان باحجاب راه حضرت زهرا (س) و راه همسران شهدا را ادامه دهید و با بدحجابی و این تهاجم فرهنگی به مبارزه بپردازید، بیان داشت: دشمنان امروز در جهاد اکبر و جنگ فرهنگی از طریق امواج، اینترنت و ماهواره‌ها خانواده ها بویژه بانوان را هدف قرار داده‌اند.

وی افزود: هدف نهایی آنها نیز فروپاشی نظام است در حالی که باید در این جهاد اکبر ما با داشتن اسوه‌های بزرگی چون آسیه، زینب کبری (س) و فاطمه زهرا همانند همسران شهدا مقاومت کرده و به مبارزه بپردازیم.