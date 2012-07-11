ایران به واسطه تحریم های 30 ساله در مقابل هر تحریمی واکسینه شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز(چهارشنبه) در دیدار بیش از هزار نفر از زنان نخبه، فرهیخته و مجاهد دنیای اسلام، نقش زنان را در حرکت عظیم بیداری اسلامی بی بدیل خواندند و با اشاره به تجربه بسیار پربرکت حضور زنان ایران در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی تأکید کردند: تداوم،‌تقویت و گسترش حضور زنان در حرکت مبارک بیداری اسلامی بی تردید، پیروزیهای فراوانی را برای ملتهای مسلمان به دنبال خواهد آورد.

ایشان، اجتماع زنان فرهیخته و مسلمان 85 کشور جهان را در اجلاس بین المللی زنان و بیداری اسلامی، فرصتی بسیار مهم برای شناخت بیشتر زنان دنیای اسلام از یکدیگر دانستند و افزودند: آشنایی و تعامل ایجاد شده در این اجلاس را مقدمه ای برای ایجاد حرکتی مؤثر و ماندگار در روند احیای هویت و شخصیت زنان مسلمان قرار دهید.

رهبر انقلاب با اشاره به تلاش 100 ساله، پیچیده و همه جانبه غرب برای دور کردن زنان مسلمان از هویت اسلامی تأکید کردند: تلاش بانوان نخبه جهان اسلام برای احیای این هویت، بزرگترین خدمت به امت اسلامی است چرا که احساس هویت، آگاهی و بصیرت زنان مسلمان، تأثیری شگرف و مضاعف بر جریان بیداری اسلامی و عزت و کرامت امت اسلام خواهد داشت.

حضرت آیت الله خامنه ای، نگاه غرب به «زن» را نگاهی اهانت آمیز دانستند و خاطرنشان کردند: غربی ها، در عمق فرهنگ خود، زن را کالا و وسیله ای برای تمتع مرد می دانند و همه ابزارها و امکانات خود را برای تحقق این هدف بکار گرفته اند اما در حرکتی مزورانه بر این نگاه منحط، ناقص و گمراه کننده، نام آزادی گذاشته اند همچنانکه بر جنایاتی نظیر قتل و غارت ملتها، چپاول ثروتهای کشورها و لشکرکشی و تحمیل جنگ نیز نامهای فریبنده ای مثل آزادی طلبی، حقوق بشر و دمکراسی می گذارند.

رهبر انقلاب اسلامی نگاه اسلام به زن را در نقطه مقابل نگاه غرب به این مقوله برشمردند و تأکید کردند: اسلام به زن نگاهی عزت بخش، کرامت آفرین و رشد دهنده دارد و برای زن هویت و شخصیتی مستقل قائل است.

حضرت آیت الله خامنه ای با استناد به تجربه موفق حضور زنان فرهیخته و مؤمن ایرانی در عرصه های مختلف علمی، سیاسی و مدیریتی افزودند: زن در محیط اسلامی، رشد علمی شخصیتی خلاقی، سیاسی می یابد و در اساسی ترین مسائل اجتماعی در صفوف مقدم قرار دارد اما همچنان «زن» باقی می ماند و به این مسئله افتخار می کند.

ایشان، متلاشی شدن خانواده ها در غرب و افزایش فرزندان بی هویت را از جمله نتایج نگاه فرهنگ غربی به زن دانستند و افزودند: غرب از همین نقطه، سخت ترین ضربات را خواهد خورد و در روند تدریجی بروز پیامدهای حوادث اجتماعی، دچار فروپاشی خواهد شد.

حضرت آیت الله خامنه ای، زن و مرد را در نگاه اسلام دارای خصوصیات مشترک انسانی برشمردند و افزودند: زن و مرد هر کدام براساس خصوصیات جسمانی خود، در ادامه آفرینش، رشد و تعالی انسان و حرکت تاریخ نقش خاصی به عهده دارند که در این میان نقش زن یعنی تداوم بخشیدن به نسل انسان، از نقش مرد مهمتر است.

ایشان افزودند: ضوابط اسلام درباره خانواده و محدودیتهای روابط جنسی را باید از این دید، مطالعه و درک کرد.

رهبر انقلاب اسلامی، روشن کردن و برجسته ساختن نقش زن از نگاه اسلامی را مهمترین مسئولیت زنان نخبه و فرهیخته دنیای اسلام دانستند و با استناد به نقش اساسی زنان در تحولات 33 سال اخیر ایران افزودند: نقش زنان در تحولات اجتماعی، انقلابها و حرکت بیداری اسلامی نیز، نقشی تعیین کننده است چرا که هرجا زنان در یک حرکت اجتماعی حضوری آگاهانه می یابند، پیشرفت و پیروزی آن حرکت تضمین شده است و این واقعیت ادامه و تقویت حضور زنان در تحولات مصر، لیبی، بحرین، یمن و دیگر نقاط دنیای اسلام را کاملاً ضروری می سازد.

حضرت آیت الله خامنه ای بیداری اسلامی را حرکتی عجیب و بی نظیر برشمردند و تأکید کردند: این حرکت به شرط آسیب شناسی صحیح و مقابله با خطرات و آفتها، می تواند مسیر کنونی تاریخ را عوض کند.

رهبر انقلاب اسلامی با تجلیل از انقلاب ملتهای مسلمان در شمال افریقا و دیگر مناطق جریان بیداری اسلامی افزودند: مستکبران و در رأس آنها امریکا و صهیونیزم که در مقابل این حرکت عظیم، غافلگیر شده اند با همه وجود سعی می کنند این حرکت را مهار و بر آن موج سواری کنند.

ایشان کم کردن انگیزه های ملتها برای تداوم حضور در صحنه، و سرگرم کردن قشرهای مختلف مردم کشورهای منطقه به مسائل فریبنده یا اختلاف انگیز را از جمله روشهای دنیای استکبار برای مهار بیداری اسلامی برشمردند و تأکید کردند: اگر ملتهای مسلمان در مقابل این توطئه مقاومت کنند و همچنان در صحنه حضور داشته باشند پیروزی آنها بر دنیای استکبار قطعی است چرا که قدرت شمشیر همه مستکبران در مقابل حضور و ایمان ملتها، کُند و ناکارآمد است.

رهبر انقلاب اسلامی، با اشاره به توطئه ها و اقدامات بی وقفه اما شکست خورده دشمنان اسلام و ایران در 33 سال اخیر افزودند: غربی ها این روزها درباره تحریم ایران جنجال آفرینی می کنند اما نمی فهمند که خودشان ملت ایران را به واسطه تحریم های 30 سال اخیر در مقابل هر تحریمی واکسینه کرده اند.

حضرت آیت الله خامنه ای، افزودند: ملت ایران در سه دهه اخیر با جان،‌مال و عزیزان خود در مقابل همه توطئه ها و تحریم ها ایستاده و پیشرفت کرده است به گونه ای که ما امروز نسبت به 30 سال قبل، 100 برابر قوی تر هستیم.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به پیشرفتهای کشور در زمینه های مختلف، خطاب به زنان فرهیخته و نخبه دنیای اسلام افزودند: امروز زن مسلمان ایرانی، سرافراز و عزتمند در همه عرصه های پیشرفت حضور دارد و زنان تحصیلکرده و نخبه این کشور، جزو مؤمن ترین و انقلابی ترین زنان ایرانی هستند و غرب با هزاران وسیله تبلیغاتی و بمباران خبری تلاش می کند این واقعیت را دیگرگون جلوه دهد.

حضرت آیت الله خامنه ای، با یادآوری تلاشهای ناکام غرب برای منصرف کردن جمهوری اسلامی از حمایت از ملت فلسطین تأکید کردند: ما فارغ از مباحث انحرافی نظیر شیعه و سنی در کنار همه برادران مسلمان خود ایستاده ایم.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: ملت ایران و جمهوری اسلامی به لطف الهی در کنار ملت فلسطین، همه ملتهای بیدار شده و انقلاب کرده، و همه کسانی که با امریکا و صهیونیزم مواجهه می کنند ایستاده اند و از آنها دفاع می کنند و در این مورد ملاحظه هیچ کس و هیچ قدرتی را نخواهند کرد.

در این دیدار همچنین خانم حجازی دبیر همایش بین المللی زنان و بیداری اسلامی با اشاره به حضور 1200 نفر از بانوان فرهیخته و فعال در عرصه های مختلف از 85 کشور جهان، در این همایش، گزارشی از مباحث مطرح شده در همایش بین المللی زنان و بیداری اسلامی و کمیسیونهای تخصصی آن ارائه کرد.

ولایتی دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی نیز در سخنانی با اشاره به برگزاری چهار همایش بین المللی درخصوص بیداری اسلامی، از سال گذشته تاکنون گفت: مجمع جهانی بیداری اسلامی تلاش دارد تا با برگزاری این همایش ها، گفتمان بیداری اسلامی را نهادینه و بارور کند.

در ابتدای این دیدار تعدادی از شرکت کنندگان در اجلاس بین المللی زنان و بیداری اسلامی از کشورهای مختلف به بیان دیدگاهها و نظرات خود پرداختند.

خانمها:

هنا محیی صابر الشلبی – آزاده فلسطینی؛

دکتر نجلی محمد کامل – عضو هیأت علمی دانشگاه از مصر؛

هاجر عبدالکافی– دکترای حقوق و زندانی سیاسی از تونس؛

حوریه محمد احمد – فعال سیاسی و مذهبی در یمن؛

انسجام عبدالزهره جواد – فعال فرهنگی و رسانه ای در عراق

وجدان میلاد – عضو هیأت علمی دانشگاه الزیتونیه از لیبی؛

مادر شهید علی شیخ، نوجوان 14 ساله بحرینی؛

بتول الموسوی – فرزند شهید سیدعباس موسوی از لبنان؛

بر این نکات تاکید کردند:

- تاثیر پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بیداری اسلامی منطقه

- نقش و جایگاه برجسته زنان در قیامهای اسلامی منطقه

- ضرورت وحدت کشورهای عربی و اسلامی بر مبنای اسلام

- اهمیت تبادل تجربیات و دیدگاههای زنان مسلمان

- مقابله با توطئه غرب برای تحریف فرهنگ و هویت اسلامی

- الگو گیری زنان انقلابی از حرکت امام حسین (ع) و استقامت حضرت زینب(س)