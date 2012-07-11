ایران رتبه دهم تنوع معادن در دنیا را دارا است

به گزارش خبرگزاری مهر، وجیه الله جعفری در دهمین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی معدن ایران در چابهار اظهار داشت: 68 نوع معدن شناخته شده داریم که 300 میلیون تن مواد از آنها استخراج می‌ شود.

وی با بیان اینکه در بخش صنعت و معدن بیش از 57 میلیارد تن ذخیره معدنی داریم، گفت: امروز تولید سیمان از مرز 67 میلیون تن گذشته است.

وی افزود: در تولید فولاد نیز جمهوری اسلامی ایران رتبه هفدهم را دارا است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: در بخش معدن 6.12 میلیارد دلار صادرات از کل کشور داشته ‌ایم که تقریبا 30 درصد صادرات غیر نفتی را از این طریق می ‌توانیم پوشش دهیم.

وی گفت: در ایجاد اشتغال صنعتی و معدنی نیز 30 درصد نقش داریم که به عنوان توسعه زیرساخت‌ ها بسیار اساسی و موثر بوده است.

وی با اشاره به تحریم های دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: امروز جبهه اقتصادی، محور تولید در کشور است و این فرصت بسیار خوبی برای تدوین قوانین ایجاد اشتغال و سرمایه‌ گذاری است که از این طریق می توانیم خود را از وابستگی به نفت نیز نجات دهیم.

جعفری اظهار داشت: امروز سازمان نظام مهندسی به عنوان نماینده و بخشی از سازمان صنعت و معدن باید شناخت کاملی از استان داشته باشد و پیشنهادات کارسازی ارائه دهد.