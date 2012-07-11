به گزارش خبرگزاری مهر، آثار برگزیدگان نهایی جشنواره دهم سوره در بخش‌های «شعر کلاسیک»، «شعر نو»، «داستان بزرگسال» و «ادبیات کودک و نوجوان» همزمان با برگزاری این جشنواره در قالب ویژه نامه جشنواره با نام «لوح مشق» ارائه خواهد شد.

همچنین در این کتاب هر یک از داوران بخش های مختلف در یک نوشتار کوتاه، نظر خود را درباره جشنواره امسال و وضعیت شعر و داستان جوان ایران، آسیب‌های جشنواره، نحوه داوری و کیفیت آثار بیان کرده‌اند.

عباس یکرنگی از دست اندرکاران انتشار «لوح مشق» در این خصوص گفت: این جشنواره موید بخشی از استعدادهای جوان سراسر ایران است که می تواند سطح ادبیات جوان و آسیب های مترتب بر آن را برای مسئولان امر مشخص نماید؛ از این رو لازم است که متولیان امر با دقت بیشتری به نوع و کیفیت آثار ادبی برگزیده استان ها توجه کنند.

دبیر تحریریه نشریه سیمرغ در ادامه افزود: مشخص است بیشترین ضعف آثار در حوزه داستان به عدم آشنایی نویسندگان جوان با تکنیک های داستان نویسی بر می گردد در صورتیکه محتوای داستانی از آسیب کمتری برخوردار است.

وی در پایان به ضرروت تشکیل کلاس های داستان و شعر در استان ها اشاره کرد و افزود: این کلاس ها با توجه به فقر بسیاری از استان ها از داشتن اساتید خوب، بایستی از تهران برنامه ریزی و هدایت شوند. از سوی دیگر به نظر می رسد که دبیرخانه دائمی این جشنواره باید تشکیل شود.

