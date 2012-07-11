بسیج سازندگی می تواند از آمار بیکاری در کرمانشاه بکاهد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه نبی اکرم (ص) کرمانشاه در جلسه طرح بسیج سازندگی استان کرمانشاه که با حضور رئیس بسیج مستضعفین، مسئول بسیج سازندگی کشور، رئیس طرح هجرت در استان، استاندار کرمانشاه و فرمانداران و مدیران دستگاه های اداری استان در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: در سال های گذشته رشد قابل توجهی در زمینه طرح های هجرت بسیج سازندگی استان به وجود آمده است.

وی در ادامه بیان داشت: امیدوارم بتوانیم در عرصه پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان و دانشجویان استان، و رفع بیکاری آنان گام مؤثری برداریم.

مسئول بسیج سازندگی سپاه نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه نیز در این جلسه گفت: هزار نفر از دانش آموزان استان در طرح بسیج سازندگی شرکت کرده اند.

علیجان حبیبی اظهار داشت: برنامه های بسیج سازندگی در استان شامل بهسازی و زیبا سازی مدارس، تقویت بنیه علمی دانش آموزان، کلاس های مهارتی، اعزام تیم های پزشکی به مناطق محروم، مبارزه با مواد مخدر، آموزش بهداشت و درمان و ... است.

وی در ادامه بیان داشت: در طرح بسیج سازندگی 812 باب از مدارس استان بهسازی و زیبا سازی شده اند.

وی تصریح کرد در بحث تقویت بنیه علمی دانش آموزان کلاس های تقویتی و جبرانی در تابستان با 550 هزار نفر روز به صورت رایگان برپا شده است.

وی همچنین از برگزاری کلاس های مهارتی برای دانش آموزان با همکاری اداره کل فنی و حرفه ای و صنایع دستی برای یک ملیون و چهارصد هزار نفر خبر داد.

حبیبی تصریح کرد: 650 تیم پزشکی به مناطق و روستاهای محروم استان که در آنها خانه های بهداشت و جود نداشته ارسال شده اند.

وی اضافه کرد: 65 هزار نفر از دانش آموزان و دانشجویان در کلاس های مبارزه با مواد مخدر و 45 هزار نفر در کلاس های بهداشت و درمان شرکت کرده اند

حبیبی اظهار داشت: بسیج سازندگی برای اینکه بتواند در کارها اثر بخشی بهتری داشته باشد باید اعتبارات بیشتری در اختیار آن بگیرد.

وی گفت بسیج سازندگی توانایی انجام پروژه های ملی در حوزه های مختلف مثل جهاد کشاورزی و منابع طبیعی را داراست.

وی همچنین خواهان رعایت سقف استاندارد کلاس های آموزشی برگزار شده توسط این نهاد، تجهیز تیم های پزشکی و ابلاغ به موقع اعتبارات شد.