  1. بین الملل
۲۱ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۰۱

توسط روسیه مطرح شد؛

پیش نویس تمدید 3 ماهه حضور ناظران بین المللی در سوریه

پیش نویس تمدید 3 ماهه حضور ناظران بین المللی در سوریه

روسیه از ارائه پیش نویس تمدید 3 ماهه حضور ناظران بین المللی در سوریه به شورای امنیت سازمان ملل متحد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، روسیه پیش نویس قانونی را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرده است که مهلت حضور ناظران بین المللی در سوریه را به مدت سه ماه دیگر تمدید کند.

مهلت ناظران بین المللی در سوریه 20 جولای (30 تیر) به پایان می رسد. "الکساندر بانکین" معاون اول نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد در این رابطه در گفتگو با خبرنگاران روس اظهار داشت : این پیش نویس با توجه به بحرانی بودن اوضاع سوریه در شرایط کنونی مطرح شد و روسیه قصد ندارد این پیش نویس میان اعضای شورای امنیت اختلاف بیندازد.

وی خاطرنشان کرد این پیش نویس در وهله نخست با هدف حمایت از تلاشهای کوفی عنان برای حل بحران سوریه و حمایت از توافقات گروه اقدام در ژنو ارائه شده است.

کد مطلب 1647856

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