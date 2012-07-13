بیشترین آمار مراجعه دانشجویان به مراکز مشاوره مشکلات بین فردی است

حسین سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این دانشجویان در روابط بین فردی، مانند ارتباط با دیگران، سازگاری با هم اتاقی، ارتباط با استاد و کارکنان دارای مشکل هستند.

وی با بیان اینکه روابط بین فردی بیشترین مشکلی بود که توسط مراجعه کنندگان مطرح شده است، افزود: بیشترین آمار مراجعه کنندگان مراکز مشاوره دانشگاه علامه مربوط به دانشجویان دختر است چرا که 75 درصد دانشجویان دانشگاه را خانم ها تشکیل می دهند.

مدیر مرکز مشاوره و بهداشت روان دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه دانشگاه علامه دارای 13 خوابگاه است که پنج خوابگاه آن ویژه پسران و هشت خوابگاه آن ویژه دختران است، افزود: تمام دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی دانشگاه برای طرح مشکلات خود می توانند به مرکز مشاوره مستقر در دانشگاه و واحدهای مشاوره در خوابگاه ها به صورت حضوری مراجعه کنند.