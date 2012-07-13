  1. حوزه و دانشگاه
۲۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۱:۵۵

در دانشگاه علامه طباطبایی؛

بیشترین آمار مراجعه دانشجویان به مراکز مشاوره مشکلات بین فردی است

بیشترین آمار مراجعه دانشجویان به مراکز مشاوره مشکلات بین فردی است

مدیر مرکز مشاوره و بهداشت روان دانشگاه علامه طباطبایی گفت: بیشترین مشکلات مطرح شده از سوی دانشجویان این دانشگاه مربوط به مشکلات میان فردی و ارتباطی است.

حسین سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این دانشجویان در روابط بین فردی، مانند ارتباط با دیگران، سازگاری با هم اتاقی، ارتباط با استاد و کارکنان دارای مشکل هستند.

وی با بیان اینکه روابط بین فردی بیشترین مشکلی بود که توسط مراجعه کنندگان مطرح شده است، افزود: بیشترین آمار مراجعه کنندگان مراکز مشاوره دانشگاه علامه مربوط به دانشجویان دختر است چرا که 75 درصد دانشجویان دانشگاه را خانم ها تشکیل می دهند.
 
مدیر مرکز مشاوره و بهداشت روان دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه دانشگاه علامه دارای 13 خوابگاه است که پنج  خوابگاه آن ویژه پسران و هشت خوابگاه آن ویژه دختران است، افزود: تمام دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی دانشگاه برای طرح مشکلات خود می توانند به مرکز مشاوره مستقر در دانشگاه و واحدهای مشاوره در خوابگاه ها به صورت حضوری مراجعه کنند.
کد مطلب 1647873

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