  1. بین الملل
۲۱ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۵۳

تلاشهای مخالفان سوری در روسیه ناکام ماند

تلاشهای مخالفان سوری در روسیه ناکام ماند

سرکرده مخالفان سوری پس از دیدار با وزیر امور خارجه روسیه به شکست تلاشها برای تغییر موضع روسها در قبال بحران سوریه اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر، "عبدالباسط سیدا" رئیس گروه موسوم به شورای انتقالی سوریه پس از دیدار با وزیر امور خارجه روسیه گفـت: نتوانستیم روسها را به تغییر موضعشان در قبال سوریه قانع کنیم.

از سوی دیگر"سرگئی لاوروف" در دیدار هیئتی از شورای موسوم به انتقالی سوریه با وی برای تغییرناپذیری موضع مسکو در قبال دمشق تاکید کرد.

وی افزود: مردم سوریه درباره سرنوشت کشور خود تصمیم می گیرند، ما در عین حال که از طرح کوفی عنان نماینده سازمان ملل متحد حمایت می کنیم، خواستار توقف فوری خشونتها از سوی طرفهای درگیر و گفتگو میان حکومت و گروههای مسلح هستیم.

کد مطلب 1647886

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