تلاشهای مخالفان سوری در روسیه ناکام ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر، "عبدالباسط سیدا" رئیس گروه موسوم به شورای انتقالی سوریه پس از دیدار با وزیر امور خارجه روسیه گفـت: نتوانستیم روسها را به تغییر موضعشان در قبال سوریه قانع کنیم.

از سوی دیگر"سرگئی لاوروف" در دیدار هیئتی از شورای موسوم به انتقالی سوریه با وی برای تغییرناپذیری موضع مسکو در قبال دمشق تاکید کرد.

وی افزود: مردم سوریه درباره سرنوشت کشور خود تصمیم می گیرند، ما در عین حال که از طرح کوفی عنان نماینده سازمان ملل متحد حمایت می کنیم، خواستار توقف فوری خشونتها از سوی طرفهای درگیر و گفتگو میان حکومت و گروههای مسلح هستیم.