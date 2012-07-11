  1. بین الملل
۲۱ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۵۲

خبر فوری/

انفجار مهیب در دانشکده پلیس صنعاء

انفجار مهیب در دانشکده پلیس صنعاء

شبکه های تلویزیونی عرب زبان از وقوع انفجار مهیب در یک دانشکده پلیس در شهر صنعاء خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، الجزیره لحظاتی پیش در خبری فوری گزارش داد که یک دانشکده پلیس در شهر صنعاء هدف یک انفجار قوی قرار گرفت.

این انفجار تلفات بسیاری بر جا گذاشته است، اما هنوز از تلفات دقیق آن آماری در دست نیست.

کد مطلب 1647903

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