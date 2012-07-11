انفجار مهیب در دانشکده پلیس صنعاء

به گزارش خبرگزاری مهر، الجزیره لحظاتی پیش در خبری فوری گزارش داد که یک دانشکده پلیس در شهر صنعاء هدف یک انفجار قوی قرار گرفت.

این انفجار تلفات بسیاری بر جا گذاشته است، اما هنوز از تلفات دقیق آن آماری در دست نیست.