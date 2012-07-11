ابطال پروانه بهره برداری آب در صورت استفاده نکردن از آن

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدی محمدی ظهر امروز چهارشنبه در حاشیه نشست مشترک کار گروه تخصصی خشکسالی ، سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی و گروه کاری کشاورزی ، آب و منابع طبیعی گفت: هم اکنون در دشت مرند، شهرستانهای شبستر و آذرشهر، با کاهش آب های زیر سطحی مواجه شده و بهره برداری از این آب ها را با مشکل مواجه نموده است و انتظار بر این است با توسعه استفاده از کنتور های هوشمند در تمامی چاههای کشاورزی استان با همکاری مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان ها و همچنین توسعه استفاده از آبیاری تحت فشار در بخش کشاورزی، قسمت عمده ای از این مشکلات در زمان تعریفی حل و توسعه بخش کشاورزی، به روند رو به رشد خود تداوم بخشد.



وی در ادامه منابع آبهای زیرزمینی آذربایجان شرقی را یک میلیارد و 300 میلیون مترمکعب اعلام کرد و افزود: درحال حاضر هزار حلقه چاه غیر مجاز و فاقد پروانه در استان وجود دارد که باید تعیین تکلیف شوند.



محمدی با اشاره به مدیریت صحیح و استفاده بهینه از آبهای موجود گفت : برای کنترل استفاده از منابع زیر زمینی بانصب 330 دستگاه کنتور هوشمند و 5 هزار کنتور حجمی و با مشارکت کشاورزان عزیز از کاهش روز به روز منابع زیرزمینی جلوگیری خواهیم کرد.



معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی، با تقدیر از تعامل سازمان جهاد کشاورزی استان با این شرکت افزود: تداوم این امر، توسعه بخش کشاورزی استان را در زمان برنامه ریزی شده تحقق خواهد بخشید.