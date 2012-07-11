ابطال پروانه بهره برداری آب در صورت استفاده نکردن از آن

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدی محمدی ظهر امروز چهارشنبه در حاشیه نشست مشترک کار گروه تخصصی خشکسالی ، سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی و گروه کاری کشاورزی ، آب و منابع طبیعی گفت: هم اکنون در دشت مرند، شهرستانهای شبستر و آذرشهر، با کاهش آب های زیر سطحی مواجه شده و بهره برداری از این آب ها را با مشکل مواجه نموده است و انتظار بر این است با توسعه استفاده از کنتور های هوشمند در تمامی چاههای کشاورزی استان با همکاری مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان ها و همچنین توسعه استفاده از آبیاری تحت فشار در بخش کشاورزی، قسمت عمده ای از این مشکلات در زمان تعریفی حل و توسعه بخش کشاورزی، به روند رو به رشد خود تداوم بخشد.
وی در ادامه منابع آبهای زیرزمینی آذربایجان شرقی را یک میلیارد و 300 میلیون مترمکعب اعلام کرد و افزود: درحال حاضر هزار حلقه چاه غیر مجاز و فاقد پروانه در استان وجود دارد که باید تعیین تکلیف شوند.
محمدی با اشاره به مدیریت صحیح و استفاده بهینه از آبهای موجود گفت : برای کنترل استفاده از منابع زیر زمینی بانصب 330 دستگاه کنتور هوشمند و 5 هزار کنتور حجمی و با مشارکت کشاورزان عزیز از کاهش روز به روز منابع زیرزمینی جلوگیری خواهیم کرد.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی، با تقدیر از تعامل سازمان جهاد کشاورزی استان با این شرکت افزود: تداوم این امر، توسعه بخش کشاورزی استان را در زمان برنامه ریزی شده تحقق خواهد بخشید.
تبریز - خبرگزاری مهر : معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای آذربایجان گفت: بهره بردارانی که طی 5 سال گذشته، از پرداخت حقابه بهره برداری از چاه کشاورزی خودداری کرده و یا به هر دلیل ممکن چاه از ردیف بهره برداری خارج شده است، پروانه بهره برداری آنان تمدید نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدی محمدی ظهر امروز چهارشنبه در حاشیه نشست مشترک کار گروه تخصصی خشکسالی ، سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی و گروه کاری کشاورزی ، آب و منابع طبیعی گفت: هم اکنون در دشت مرند، شهرستانهای شبستر و آذرشهر، با کاهش آب های زیر سطحی مواجه شده و بهره برداری از این آب ها را با مشکل مواجه نموده است و انتظار بر این است با توسعه استفاده از کنتور های هوشمند در تمامی چاههای کشاورزی استان با همکاری مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان ها و همچنین توسعه استفاده از آبیاری تحت فشار در بخش کشاورزی، قسمت عمده ای از این مشکلات در زمان تعریفی حل و توسعه بخش کشاورزی، به روند رو به رشد خود تداوم بخشد.
نظر شما