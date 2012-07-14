ابراهیم جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: کسب هفت مدال طلای تورنمنت اسپانیا به هیچ عنوان نباید ذهنیت غلطی در بین اهالی کشتی و حتی مردم ورزش دوست ما ایجاد کند، چراکه حساب المپیک از تمامی میادین ورزشی دنیا جداست. ضمن اینکه رسانه‌ها نیز در این بین نقش بسزایی دارند و نباید نتایج تورنمنت اسپانیا را بیش از حد بزرگ کنند.

عضو هیات رئیسه فدراسیون کشتی تصریح کرد: تورنمنت بین المللی اسپانیا میدانی بود برای محک خوردن آزادکاران المپیکی که می‌‍بایست پس از مدت‌ها حضور در اردوی تیم ملی در یک میدان جدی به مصاف حریفان خارجی بروند. رسول خادم نیز به دنبال آن بود که نقاط قوت و ضعف شاگردان خود را به خوبی شناخته و ماحصل آن را در المپیک مدنظر قرار دهد.

جوادی یکی از نکات مثبت حضور در این تورنمنت را بالارفتن انگیزه و روحیه آزادکاران المپیکی خواند و گفت: مطمئنا هفت ملی پوش المپیکی ما پس از کسب مدال طلا در اسپانیا توانستند با شارژ روحی و روانی خوبی به تهران بازگردند و به نوعی طعم شیرین پیروزی را در یک میدان بین المللی بچشند.

وی در ادامه به لزوم آماده سازی روحی و روانی کاروان کشتی ایران در المپیک لندن اشاره کرد و گفت: بحث پاداش و وعده‌های دلگرم کننده می‌تواند در ایجاد انگیزه بچه‌ها مثمرثمر باشد اما هم اکنون وقت مناسبی برای پرداختن به این مسائل نیست و کشتی گیران ما باید در این روزهای باقیمانده فقط و فقط به هدف اصلی خود یعنی کسب مدال در المپیک بیاندیشند.

پیشکسوت کشتی کشورمان در خاتمه گفت: خوشبختانه فدراسیون کشتی تا به امروز هر چه در توان داشته برای کشتی گیران المپیکی خود صرف کرده که البته در این بین برخی کم و کاستی‌هایی هم وجود داشت. به هر حال در این مقطع زمانی حساس بیش از هر چی باید به ارتقای سطح آمادگی جسمی وروحی مسافران لندن پرداخت و آنان را از هر نظر مهیای حضور در میدان کرد.