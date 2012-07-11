دوره آموزشی 180 ساعته برای معلمان پایه ششم ابتدایی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رحیمی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع روسای مناطق 24 گانه آموزش و پرورش آذربایجان غربی با بیان اینکه معلمان پایه‌های دوم و ششم ابتدایی بدون گذراندن دوره ‌های آموزشی لازم در کلاسهای درس حاضر نمی شوند، افزود: در این راستا برای معلمان پایه ششم ابتدایی 180 ساعت دوره آموزشی برگزار می شود.

وی قرآن و ارزشهای اسلامی را محور سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دانست و اظهار داشت: مقدمات اجرایی لازم برای آغاز سال تحصیلی با سیستم 6-3-3 تا ابتدای مرداد ماه سالجاری فراهم شده و برنامه‌ ریزیهای لازم برای آغاز سال تحصیلی اعم از ثبت ‌نام، نقل و انتقال و صدور ابلاغ دبیران دو ماه زودتر از سال گذشته اجرایی می‌شود.

مدیرکل آموزش ابتدایی زارت آموزش و پرورش عنوان کرد: در شرایط کنونی دانش‌ آموزان و نسلهای آینده‌ ساز در سنگر مدرسه نیازمند ارائه الگوی شاخص شهیدان بوده تا با بهره‌ گیری از این الگوهای در دسترس زمینه برای اعتلای روزافزون بهتر و شایسته فراهم آید.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی نیز در این نشست از ایجاد 9 مدرسه شاهد جدید در سطح استان استان طی سال تحصیلی جدید در مقطع ابتدایی خبر داد و گفت: امسال 50 مدرسه قرآن در مقطع ابتدایی در استان فعالیت کرده که از این تعداد مدرسه 25 باب شامل مدرسه قرآن ویژه دختران و 25 باب ویژه دانش ‌آموزان پسر است.

ولی سمرقندی با اشاره به تغییر کارکرد آموزش و پرورش طی سالهای اخیر، اظهار داشت: توجه به تامین نیروی انسانی متخصص و کارآمد در مدارس به خصوص مدارس قرآنی ضروری بوده و در سال تحصیلی جدید در راستای توسعه آموزش‌های قرآنی برای سنین ابتدایی تبدیل یک دارالقرآن به مدرسه قرآنی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به ثبت ‌نام 148 هزار دانش ‌آموز و فرهنگی آذربایجان غربی در طرح ملی حفظ قرآن با تاکید بر گسترش فعالیتهای قرآنی در آموزش و پرورش، یادآور شد: نهضت کشوری حفظ قرآن و راه ‌اندازی مدارس قرآن از اقدامات قابل توجه وزارت آموزش و پرورش طی سالهای اخیر بوده که موجب تغییر نگرش مردم به این وزارتخانه شده است.